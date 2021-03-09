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МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну

09.03.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», сообщили в МИД Беларуси.

МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну
Дипломату заявлен протест из-за участия консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», которое прошло 28 февраля в областном центре с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, пишет TUT.BY.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении „проклятых солдат“ и их типичных представителей — „банды Бурого“ остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства „проклятые солдаты“ под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне», — сказано в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона «не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой».

«Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях», — заявили в МИД.

МИД вручил польской стороне ноту, в которой консулу Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.
 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в...
 
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