ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь существенно опередила все страны ЕАЭС по гендерному равенству

09.03.2021 20:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно докладу Всемирного экономического форума, среди стран — членов ЕАЭС лидером по общему уровню гендерного равенства является Беларусь.


Об этом говорится в обзоре к Международному женскому дню, пишет Thinktanks.by, подготовленном аналитиками Евразийского банка развития.

В обзоре отмечается, что Беларусь заняла в Глобальном рейтинге гендерного равенства 29-е место. Остальные государства — члены ЕАЭС заметно отстают: Казахстан — 72-е место, Россия — 81-е, Кыргызстан — 93-е, Армения — 98-е.

Беларусь обошла другие страны — члены ЕАЭС и по таким показателям, как участие в экономике карьерные возможности, уровень вовлеченности женщин в политическую жизнь. Республика занимает 22-е место в списке соблюдения равных прав между мужчинами и женщинами, опережая Австрию, Францию и Великобританию.

В части гендерного равенства в образовании среди государств — членов ЕАЭС и в мире в целом Россия имеет наивысший рейтинг. Остальные страны Союза расположились гораздо ниже: Беларусь — 39-я строчка рейтинга, Армения — 45-я, Казахстан — 63-я, Кыргызстан — 82-я.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно докладу Всемирного экономического форума, среди стран — членов ЕАЭС лидером по общему уровню гендерного равенства является Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенковский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by