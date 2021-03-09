Беларусь существенно опередила все страны ЕАЭС по гендерному равенству





пишет Thinktanks.by, подготовленном аналитиками Евразийского банка развития. Об этом говорится в обзоре к Международному женскому дню,Thinktanks.by, подготовленном аналитиками Евразийского банка развития.





В обзоре отмечается, что Беларусь заняла в Глобальном рейтинге гендерного равенства 29-е место. Остальные государства — члены ЕАЭС заметно отстают: Казахстан — 72-е место, Россия — 81-е, Кыргызстан — 93-е, Армения — 98-е.





Беларусь обошла другие страны — члены ЕАЭС и по таким показателям, как участие в экономике карьерные возможности, уровень вовлеченности женщин в политическую жизнь. Республика занимает 22-е место в списке соблюдения равных прав между мужчинами и женщинами, опережая Австрию, Францию и Великобританию.





В части гендерного равенства в образовании среди государств — членов ЕАЭС и в мире в целом Россия имеет наивысший рейтинг. Остальные страны Союза расположились гораздо ниже: Беларусь — 39-я строчка рейтинга, Армения — 45-я, Казахстан — 63-я, Кыргызстан — 82-я.



