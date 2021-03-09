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Европарламент лишил бывшего главу Каталонии неприкосновенности

09.03.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициировал референдум об отделении Каталонии от Испании.



Карло Пучдемон (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Об этом пишет rbc.ru со ссылкой на Reuters.


Помимо Пучдемона, пишет rbc.ru, неприкосновенности также лишили двух бывших членов кабинета министров Каталонии: Тони Комина и Клару Понсати.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Власти Каталонии говорили, что референдум — вынужденная мера из-за действий Мадрида, который не дает региону больше самостоятельности.

Власти Испании референдум признали незаконным. В 2019 году Верховный суд Мадрида приговорил лидеров Каталонии, которые были причастны к проведению референдума, к заключению, максимальный срок составил 13 лет. Пучдемон скрылся в Бельгии. Испания требовала экстрадиции бывшего главы Каталонии. В январе 2020 года суд Бельгии приостановил дело об экстрадиции Пучдемона. Ранее испанский судья выдал международный и европейский ордер на его арест.
 
 
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Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициировал референдум...
 
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