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Европарламент лишил бывшего главу Каталонии неприкосновенности
Источник материала: Партизан
Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициировал референдум об отделении Каталонии от Испании.
Карло Пучдемон (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)
Об этом
Помимо Пучдемона,
Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Власти Каталонии говорили, что референдум — вынужденная мера из-за действий Мадрида, который не дает региону больше самостоятельности.
Власти Испании референдум признали незаконным. В 2019 году Верховный суд Мадрида приговорил лидеров Каталонии, которые были причастны к проведению референдума, к заключению, максимальный срок составил 13 лет. Пучдемон скрылся в Бельгии. Испания требовала экстрадиции бывшего главы Каталонии. В январе 2020 года суд Бельгии приостановил дело об экстрадиции Пучдемона. Ранее испанский судья выдал международный и европейский ордер на его арест.
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Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который инициировал референдум...
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