Судейскую ошибку, сломавшую «Неман» в кубковой игре с «Шахтером», прокомментировал Дом футбола

Источник материала: Tut.by

Несколько скандальных судейский решение во время матчей ¼ финала Кубка Беларуси прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Напомним, что самый резонансный случай случился в матче «Шахтера» против «Немана» , когда судья удалил с поля игрока «Немана» Алексея Легчилина. Футболист из Гродно сорвал выход один на один форварда «горняков» Дембо Дарбо.

Рефери назначил пенальти и удалил Легчилина. Этот момент стал решающим в игре и в итоге «Неман» проиграл со счетом 0:3.

И если с удалением споров у болельщиков не возникло, то вот по поводу пенальти разгорелись нешуточные баталии.

Прав ли был судья? Разбор момента смотрите ниже.

Рефери принял правильное решение, удалив защитника «Неман», но с назначением пенальти он погорячился. Это признал специалист АБФФ Владимир Кузьмин.