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Судейскую ошибку, сломавшую «Неман» в кубковой игре с «Шахтером», прокомментировал Дом футбола

09.03.2021 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько скандальных судейский решение во время матчей ¼ финала Кубка Беларуси прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Напомним, что самый резонансный случай случился в матче «Шахтера» против «Немана», когда судья удалил с поля игрока «Немана» Алексея Легчилина. Футболист из Гродно сорвал выход один на один форварда «горняков» Дембо Дарбо.

Рефери назначил пенальти и удалил Легчилина. Этот момент стал решающим в игре и в итоге «Неман» проиграл со счетом 0:3.

И если с удалением споров у болельщиков не возникло, то вот по поводу пенальти разгорелись нешуточные баталии.

Прав ли был судья? Разбор момента смотрите ниже.

Рефери принял правильное решение, удалив защитника «Неман», но с назначением пенальти он погорячился. Это признал специалист АБФФ Владимир Кузьмин.

 
Теги: Гродно
 
 
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Несколько скандальных судейский решение во время матчей ¼ финала Кубка Беларуси прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ...
 
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