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Судейскую ошибку, сломавшую «Неман» в кубковой игре с «Шахтером», прокомментировал Дом футбола
Источник материала: Tut.by
Несколько скандальных судейский решение во время матчей ¼ финала Кубка Беларуси прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
Напомним, что самый резонансный случай случился
Рефери назначил пенальти и удалил Легчилина. Этот момент стал решающим в игре и в итоге «Неман» проиграл со счетом 0:3.
И если с удалением споров у болельщиков не возникло, то вот по поводу пенальти разгорелись нешуточные баталии.
Прав ли был судья? Разбор момента смотрите ниже.
Рефери принял правильное решение, удалив защитника «Неман», но с назначением пенальти он погорячился. Это признал специалист АБФФ Владимир Кузьмин.
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Несколько скандальных судейский решение во время матчей ¼ финала Кубка Беларуси прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ...
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