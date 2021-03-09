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Автомобильное топливо дорожает в Беларуси на 1 копейку с 10 марта
Источник материала: ОНТ
В Беларуси стоимость автомобильного топлива изменится с 10 марта,
Цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну копейку.
Стоимость топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,76.
АИ-95-К5-Евро – Br1,86.
АИ-98-К5-Евро – Br2,08.
ДТ – Br1,86.
Увеличение стоимости топлива, как пояснили в концерне, обусловлено ростом мировых котировок нефти.
ФОТО: БЕЛТА
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В Беларуси стоимость автомобильного топлива изменится с 10 марта, сообщает пресс-служба «Белнефтехима». Цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну...
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