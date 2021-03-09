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Автомобильное топливо дорожает в Беларуси на 1 копейку с 10 марта

09.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо дорожает в Беларуси на 1 копейку с 10 марта

В Беларуси стоимость автомобильного топлива изменится с 10 марта, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну копейку. 

Стоимость топлива АИ-92-К5-Евро составит Br1,76.

АИ-95-К5-Евро – Br1,86.

АИ-98-К5-Евро – Br2,08. 

ДТ – Br1,86.

Увеличение стоимости топлива, как пояснили в концерне, обусловлено ростом мировых котировок нефти. 

ФОТО: БЕЛТА  

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В Беларуси стоимость автомобильного топлива изменится с 10 марта, сообщает пресс-служба «Белнефтехима». Цена 1 л бензина и дизельного топлива увеличится на одну...
 
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