НОК Беларуси: решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК и Дмитрия Баскова членом Исполкома не обосновано

Источник материала: ОНТ

Руководство Национального олимпийского комитета заявило об уважительном отношении к решениям Международного олимпийского комитета. Однако позиция МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова членом Исполкома НОК является необоснованной, заявили в пресс-службе ведомства.

В Национальном олимпийском комитете заявили о готовности к конструктивному диалогу с руководством МОК.

ФОТО: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram