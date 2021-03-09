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НОК Беларуси: решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК и Дмитрия Баскова членом Исполкома не обосновано

09.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НОК Беларуси: решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК и Дмитрия Баскова членом Исполкома не обосновано

Руководство Национального олимпийского комитета заявило об уважительном отношении к решениям Международного олимпийского комитета. Однако позиция МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова членом Исполкома НОК является необоснованной, заявили в пресс-службе ведомства.

В Национальном олимпийском комитете заявили о готовности к конструктивному диалогу с руководством МОК. 

ФОТО: БЕЛТА 


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Руководство Национального олимпийского комитета заявило об уважительном отношении к решениям Международного олимпийского комитета. Однако позиция МОК...
 
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