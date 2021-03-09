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НОК Беларуси: решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК и Дмитрия Баскова членом Исполкома не обосновано
Источник материала: ОНТ
Руководство Национального олимпийского комитета заявило об уважительном отношении к решениям Международного олимпийского комитета. Однако позиция МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова членом Исполкома НОК является необоснованной,
В Национальном олимпийском комитете заявили о готовности к конструктивному диалогу с руководством МОК.
ФОТО: БЕЛТА
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НОК Беларуси: решение МОК о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК и Дмитрия Баскова членом Исполкома не обосновано
Руководство Национального олимпийского комитета заявило об уважительном отношении к решениям Международного олимпийского комитета. Однако позиция МОК...
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