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Мужчину случайно застрелили на охоте – уголовное дело передано в суд

09.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчину случайно застрелили на охоте – уголовное дело передано в суд

Житель Барановичского района случайно застрелил знакомого во время охоты. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. Двое мужчин охотились в лесу, затем выпили алкоголь. На плече у 52-летнего охотника висело заряженное и поставленное на предохранитель ружье. Мужчина наклонился, в это время спусковой крючок оружия зацепился за ножны закрепленного на поясе ножа. В результате произошел выстрел. Пострадавший скончался от огнестрельного ранения на месте происшествия.

Действия охотника квалифицированы по ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности). Мужчина дал подписку о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

ФОТО: Следственный комитет 

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Житель Барановичского района случайно застрелил знакомого во время охоты. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном...
 
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