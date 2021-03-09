Мужчину случайно застрелили на охоте – уголовное дело передано в суд

Источник материала: ОНТ

Житель Барановичского района случайно застрелил знакомого во время охоты. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. Двое мужчин охотились в лесу, затем выпили алкоголь. На плече у 52-летнего охотника висело заряженное и поставленное на предохранитель ружье. Мужчина наклонился, в это время спусковой крючок оружия зацепился за ножны закрепленного на поясе ножа. В результате произошел выстрел. Пострадавший скончался от огнестрельного ранения на месте происшествия.

Действия охотника квалифицированы по ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности). Мужчина дал подписку о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

ФОТО: Следственный комитет

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