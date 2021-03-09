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Эстонский рэпер выпустил длинные кеды. Посмотрите, как они выглядят
Источник материала: ОНТ
Рэпер Томми Кэш выпустил длинные кеды. Их тираж ограничен,
На своей странице в Instagram 29-летний рэпер разместил фотографию обуви – пара состоит из одного черного и одного белого ботинка. Кэш отметил, что тираж новинки ограничен. Рэпер проведет их розыгрыш. Выбранные случайным образом победители смогут купить обувь за 80 фунтов стерлингов.
Подписчики Томми Кэша не остались в стороне и прокомментировали снимки: «Хорошие лыжи, беру», «Наконец-то кеды моего размера», «Мой размерчик», «Бомба».
ФОТО: mail.ru
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Рэпер Томми Кэш выпустил длинные кеды. Их тираж ограничен, пишет mail.ru. На своей странице в Instagram 29-летний рэпер разместил фотографию обуви – пара состоит из...
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