Вы посмотрите какие брови! 15 фото, которые вызывают смех. А третье вообще восторг!

Источник материала: ОНТ

Акцент на бровях в моде! Некоторые дамы воспринимают это буквально. И вы только посмотрите на этих красоток!

































































Фото: ridus.ru, fun.tochka.net, bugaga.ru, bipbap.ru, shutniki.club, myprikol.com, fun.tochka.net, kaifolog.ru, do-slez.com

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