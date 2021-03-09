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Ученые назвали напиток, который снижает артериальное давление

09.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали напиток, который снижает артериальное давление

Чтобы снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, людям с риском сердечных заболеваний стоит обратить внимание на томатный сок. Такой вывод сделали японские ученые из Токийского медицинского университета. Их исследование опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Ученые провели эксперимент с участием 481 добровольца. На протяжении года они пили несоленый томатный сок. В количестве ограничения не ставились. Все участники исследования записывали в дневниках о малейших изменениях в состоянии здоровья. Специалисты в конце эксперимента сравнили показатели всех добровольцев. Оказалось, что у большинства людей с предгипертонией или гипертонией артериальное давление упало на 3% процента.

Ученые при этом обратили внимание на последствия от соленого томатного сока. Он способен оказать противоположный эффект из-за большого количества натрия. Исследователи советуют пить сок без каких-либо добавок.

ФОТО: pixabay

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Чтобы снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, людям с риском сердечных заболеваний стоит обратить внимание на томатный сок. Такой вывод сделали...
 
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