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Ученые назвали напиток, который снижает артериальное давление
Источник материала: ОНТ
Чтобы снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, людям с риском сердечных заболеваний стоит обратить внимание на томатный сок. Такой вывод сделали японские ученые из Токийского медицинского университета. Их исследование
Ученые провели эксперимент с участием 481 добровольца. На протяжении года они пили несоленый томатный сок. В количестве ограничения не ставились. Все участники исследования записывали в дневниках о малейших изменениях в состоянии здоровья. Специалисты в конце эксперимента сравнили показатели всех добровольцев. Оказалось, что у большинства людей с предгипертонией или гипертонией артериальное давление упало на 3% процента.
Ученые при этом обратили внимание на последствия от соленого томатного сока. Он способен оказать противоположный эффект из-за большого количества натрия. Исследователи советуют пить сок без каких-либо добавок.
ФОТО: pixabay
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Чтобы снизить кровяное давление, а также уровень холестерина, людям с риском сердечных заболеваний стоит обратить внимание на томатный сок. Такой вывод сделали...
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