Арина Соболенко с победы начала выступление на теннисном турнире в Дубае

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко с победы начала выступление на крупном теннисном турнире в Дубае. На старте белоруска встречалась с 59-й ракеткой мира Ализе Корне.

Преимущество нашей теннисистки было бесспорным. Соболенко 7 раз брала подачу француженки и, несмотря на 6 двойных ошибок, завершила встречу со счетом 6:2, 6:4. Белоруска взяла уверенный реванш за поражение от Корне в их прошлой встрече – в 2019 году на турнире в Риме. Следующая соперница нашей теннисистки – эстонка Анетт Контавейт.

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