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Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана
Источник материала: ОНТ
Сегодня состоялась еще одна встреча во Дворне Независимости – с управляющим делами Президента. Виктор Шейман традиционно отчитался о работе подведомственных Управделами предприятий.
Спектр их деятельности широк: сельское хозяйство, промышленность, строительство и туризм. В целом выручка за прошлый год приблизилась к трём миллиардам рублей с ростом производительности труда и добавленной стоимости в 2,5 раза. Однако из-за пандемии придётся уделить больше внимания туристической отрасли.
Президент ждёт, что управление подключится и к сфере деревообработки. Кроме того, Виктор Шейман курирует сотрудничество с африканскими странами. Сейчас партнёры на двух континентах работают над созданием сельскохозяйственных, строительных и логистических предприятий.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня состоялась еще одна встреча во Дворне Независимости – с управляющим делами Президента. Виктор Шейман традиционно отчитался о работе подведомственных...
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