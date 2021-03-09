Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана

Источник материала: ОНТ

Сегодня состоялась еще одна встреча во Дворне Независимости – с управляющим делами Президента. Виктор Шейман традиционно отчитался о работе подведомственных Управделами предприятий.





Спектр их деятельности широк: сельское хозяйство, промышленность, строительство и туризм. В целом выручка за прошлый год приблизилась к трём миллиардам рублей с ростом производительности труда и добавленной стоимости в 2,5 раза. Однако из-за пандемии придётся уделить больше внимания туристической отрасли.

Президент ждёт, что управление подключится и к сфере деревообработки. Кроме того, Виктор Шейман курирует сотрудничество с африканскими странами. Сейчас партнёры на двух континентах работают над созданием сельскохозяйственных, строительных и логистических предприятий.

Фото: БЕЛТА

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