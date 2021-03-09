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На одном из гавайских островов прорвало дамбу: жителей экстренно эвакуируют
Источник материала: ОНТ
Из-за проливных дождей на острове затоплены дороги, дома и посевы. Ситуация опасная.
Специалисты не исключают, что многие жилища граждан не выдержат такого напора воды. Людей расселяют во временных убежищах. Там они останутся до улучшения обстановки.
Власти региона уже заявили, что столь масштабного наводнения здесь не было 25 лет. Предсказать его последствия пока никто не берется.
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Из-за проливных дождей на острове затоплены дороги, дома и посевы. Ситуация опасная. Специалисты не исключают, что многие жилища граждан не выдержат такого напора...
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