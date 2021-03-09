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Ивлеева отметила 30-летие салютами в семи российских городах: МЧС сообщило о нарушениях
Источник материала: ОНТ
Насте Ивлеевой 8 марта исполнилось 30 лет. В этот день блогер не только принимала поздравления, но и сама дарила подарки,
В честь дня рождения Ивлеева организовала показ своего любимого советского фильма «Девчата» Юрия Чулюкина в нескольких городах России. Каждый зритель бесплатно получил билет, напиток и попкорн.
А вечером поклонников ждал еще один сюрприз – салют для жителей Москвы и других городов России.
Салют запустили в 21:30, и он украшал небо около 2-3 мин. Однако в МЧС сообщили о нарушении техники пожарной безопасности,
О запуске салюта не предупредили исполком. Спасатели МЧС зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Заведено административное дело, компанию, которая запускала фейерверк, могут оштрафовать на 150-200 тыс. российских рублей (около 7000 бел.руб.).
Фото: Instagram @_agentgirl_
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Насте Ивлеевой 8 марта исполнилось 30 лет. В этот день блогер не только принимала поздравления, но и сама дарила подарки, пишет starhit.ru. В честь дня рождения Ивлеева...
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