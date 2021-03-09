Ивлеева отметила 30-летие салютами в семи российских городах: МЧС сообщило о нарушениях

Источник материала: ОНТ

Насте Ивлеевой 8 марта исполнилось 30 лет. В этот день блогер не только принимала поздравления, но и сама дарила подарки, пишет starhit.ru.

В честь дня рождения Ивлеева организовала показ своего любимого советского фильма «Девчата» Юрия Чулюкина в нескольких городах России. Каждый зритель бесплатно получил билет, напиток и попкорн.

А вечером поклонников ждал еще один сюрприз – салют для жителей Москвы и других городов России.

Салют запустили в 21:30, и он украшал небо около 2-3 мин. Однако в МЧС сообщили о нарушении техники пожарной безопасности, пишет «360».

О запуске салюта не предупредили исполком. Спасатели МЧС зафиксировали нарушения пожарной безопасности. Заведено административное дело, компанию, которая запускала фейерверк, могут оштрафовать на 150-200 тыс. российских рублей (около 7000 бел.руб.).

Фото: Instagram @_agentgirl_









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