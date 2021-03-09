В ДТП на МКАД детское кресло помогло избежать серьезных ранений

Источник материала: Onliner

Сегодня на МКАД произошло ДТП, последствия которого могли бы быть печальными, если бы не бдительность родителей, купивших в свое время для ребенка детское кресло и использующих его по назначению. Как сообщает в своем телеграм-канале Госавтоинспекция, авария случилась в светлое время суток.

«По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ двигался по МКАД в направлении Логойского тракта и совершил наезд на автомобиль „Мерседес“, который остановился в крайней правой полосе из-за закончившегося топлива. В момент наезда водитель еще не успела выставить знак аварийной остановки. В салоне „Мерседеса“ был 5-летний ребенок. Мальчик получил поверхностные травмы, так как находился в специальном удерживающем устройстве», — уточнили в ГАИ.



