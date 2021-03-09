МИД предложил польскому консулу покинуть территорию Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому вручена нота.

9 марта в МИД был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Причиной вызова послужило участие консула Генерального консульства Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат».

Оно прошедло 28 февраля Бресте «с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», отметили в МИД.

– Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма, – говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что «белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой». И напомнили, что «в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением».

– Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях, – утверждают в министерстве.

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

Беларуская памяць пра «выклятых жаўнераў»