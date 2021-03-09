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Взятки гладки: какие «вознаграждения» получают чиновники в странах СНГ
09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мелкие
В Казахстане стали чаще задерживать коррупционеров, передает корреспондент Алена Грачева. За последний год к ответственности привлекли на 11% больше нарушителей. Взяточникам увеличили и тюремный срок – с пяти до семи лет. Также жителей финансово поощряют за сообщения о коррупции – только в январе им выплатили 3 тысячи 100 долларов. По статистике, в республике сумма взятки составляет около 500 долларов. В столице – от двух тысяч. Больше всего задержанных коррупционеров работали в бюджетных организациях.
Самая крупная сумма взяток в истории Беларуси составила около 12 миллионов долларов, сообщает корреспондент Полина Срибненко. Столько за 16 лет незаконно получили топ-менеджеры одного из банков от своих клиентов. Сейчас на скамье подсудимых – восемь человек. Всего в прошлом году за коррупционные преступления осудили 684 человека. Это на треть меньше, чем в 2019-м. Наказания за коррупцию варьируют от исправительных работ до уголовной ответственности – все зависит от суммы взятки и причиненного ущерба. По последним данным, незаконное «поощрение» чаще всего получают в сфере транспорта, госуправления и промышленности.
Чаще всего взятки в Молдове берут прокуроры, полицейские, работники здравоохранения, образования и судьи, рассказала корреспондент Олеся Казаку. Таковы данные неправительственной организации Transparency International. Как признались участники соцопроса, больше всего денег приходилось платить прокурору, либо судье – это примерно 1600 долларов. Самая крупная сумма взяток, установленная судом, составила 26 миллионов долларов. На ней попался бывший премьер-министр Молдовы
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Размер взятки, например, в Казахстане сильно различается: в регионах просят в среднем 500 долларов, в столице – в четыре раза больше.
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