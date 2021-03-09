Комиссия спортсменов НОК в письме в МОК: в Беларуси все идет своим чередом. Политическая ситуация успокоилась, нет дискриминации атлетов, тренеров

пишет Прессбол, что "белорусские спортсмены еще раз выражают глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны средств массовой информации, в том числе зарубежных, плодящих "информационные атаки" о возможном участии белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежном усилении санкций против НОК". В нем говорится,Прессбол, что "белорусские спортсмены еще раз выражают глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны средств массовой информации, в том числе зарубежных, плодящих "информационные атаки" о возможном участии белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежном усилении санкций против НОК".





Доктор Томас Бах

Президент МОК





Мистер Джеймс Маклауд

Глава комиссии олимпийской солидарности МОК и отношений с НОК





Мисс Ковентри

Председатель Комиссии спортсменов МОК





Дорогой доктор Бах,

Уважаемый г-н Маклеод,

Мисс Ковентри,





От имени Комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь (далее — Комиссия спортсменов) и Генеральной Ассамблеи, которая состоялась 26 февраля 2021 года в штаб-квартире НОК Беларуси, мы хотел бы сообщить вам, что представители Комиссии спортсменов и другие белорусские спортсмены приняли участие в выборе нового руководства олимпийского движения страны. Впервые в руководящих органах нет ни одного члена, имеющего какие-либо функции в государственных структурах. Мы проголосовало за новый Устав НОК Беларуси, который соответствует рекомендациям МОК и еще больше защищает права представителей спортивного сообщества Республика Беларусь.





Комиссия спортсменов делегировала своих представителей для участия в Ассамблее. Среди участников обсуждения важных тем развития спорта были не только заслуженные спортсмены, которые уже завершили свою карьеру (более 20), но и действующие спортсмены, имеющие максимальные шансы завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине (такие как Владислав Гончаров, Анастасия Мирончик-Иванова, Дарья Наумова, Алла Цупер).





В состав обновленного состава Исполкома НОК Беларуси были избраны представители Комиссии спортсменов, а именно — Дмитрий Довгаленок — вице-президент НОК Беларуси и Александр Богданович — член Исполнительного комитета НОК Беларуси





Одной из главных тем повестки дня Генеральной Ассамблеи стала подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В ходе дискуссий белорусские спортсмены еще раз выразили глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны средств массовой информации, в том числе зарубежных, "информационными атаками" о возможном участии белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежном усилении санкций против НОК.





В Беларуси все идет своим чередом. В этой связи мы выражаем нашу озабоченность, поскольку политическая ситуация в стране успокоилась и нет никакой дискриминации в отношении спортсменов и тренеров, которых пытались использовать в политических целях и вовлекать в политические вопросы. Все спортсмены планомерно готовятся к предстоящим Олимпийским играм, независимо от их политических взглядов. Белорусские спортсмены в лице Комиссии спортсменов верят, что их мнение будет услышано, и они не будут лишены возможности гордиться собой и выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны.





Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Олимпийского движения в мире и Республике Беларусь в рамках плодотворных отношений между НОК Беларуси и МОК.





Комиссия спортсменов НОК Беларуси























