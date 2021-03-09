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Комиссия спортсменов НОК в письме в МОК: в Беларуси все идет своим чередом. Политическая ситуация успокоилась, нет дискриминации атлетов, тренеров

09.03.2021 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В официальном пресс-релизе исполнительного комитета МОК в качестве приложения опубликовано письмо Комиссии спортсменов НОК Беларуси в адрес высокопоставленных чиновников МОК, полученное 5 марта 2021 года.

В нем говорится, пишет Прессбол, что "белорусские спортсмены еще раз выражают глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны средств массовой информации, в том числе зарубежных, плодящих "информационные атаки" о возможном участии белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежном усилении санкций против НОК".

Доктор Томас Бах
Президент МОК

Мистер Джеймс Маклауд
Глава комиссии олимпийской солидарности МОК и отношений с НОК

Мисс Ковентри
Председатель Комиссии спортсменов МОК

Дорогой доктор Бах,
Уважаемый г-н Маклеод,
Мисс Ковентри,

От имени Комиссии атлетов Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь (далее — Комиссия спортсменов) и Генеральной Ассамблеи, которая состоялась 26 февраля 2021 года в штаб-квартире НОК Беларуси, мы хотел бы сообщить вам, что представители Комиссии спортсменов и другие белорусские спортсмены приняли участие в выборе нового руководства олимпийского движения страны. Впервые в руководящих органах нет ни одного члена, имеющего какие-либо функции в государственных структурах. Мы проголосовало за новый Устав НОК Беларуси, который соответствует рекомендациям МОК и еще больше защищает права представителей спортивного сообщества Республика Беларусь.

Комиссия спортсменов делегировала своих представителей для участия в Ассамблее. Среди участников обсуждения важных тем развития спорта были не только заслуженные спортсмены, которые уже завершили свою карьеру (более 20), но и действующие спортсмены, имеющие максимальные шансы завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине (такие как Владислав Гончаров, Анастасия Мирончик-Иванова, Дарья Наумова, Алла Цупер).

В состав обновленного состава Исполкома НОК Беларуси были избраны представители Комиссии спортсменов, а именно — Дмитрий Довгаленок — вице-президент НОК Беларуси и Александр Богданович — член Исполнительного комитета НОК Беларуси

Одной из главных тем повестки дня Генеральной Ассамблеи стала подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В ходе дискуссий белорусские спортсмены еще раз выразили глубокую озабоченность продолжающимся давлением и спекуляциями со стороны средств массовой информации, в том числе зарубежных, "информационными атаками" о возможном участии белорусской делегации в Олимпийских играх под нейтральным флагом и неизбежном усилении санкций против НОК.

В Беларуси все идет своим чередом. В этой связи мы выражаем нашу озабоченность, поскольку политическая ситуация в стране успокоилась и нет никакой дискриминации в отношении спортсменов и тренеров, которых пытались использовать в политических целях и вовлекать в политические вопросы. Все спортсмены планомерно готовятся к предстоящим Олимпийским играм, независимо от их политических взглядов. Белорусские спортсмены в лице Комиссии спортсменов верят, что их мнение будет услышано, и они не будут лишены возможности гордиться собой и выступать на Олимпийских играх под флагом своей страны.

Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Олимпийского движения в мире и Республике Беларусь в рамках плодотворных отношений между НОК Беларуси и МОК.

Комиссия спортсменов НОК Беларуси
 
 
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В официальном пресс-релизе исполнительного комитета МОК в качестве приложения опубликовано письмо Комиссии спортсменов НОК Беларуси в адрес высокопоставленных...
 
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