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Польскому консулу в Бресте предложено покинуть Беларусь

09.03.2021 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Консулу генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.

Польскому консулу в Бресте предложено покинуть Беларусь

9 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски. «Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны». «Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», — заявило внешнеполитическое ведомство. По мнению МИД, своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями».

«Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности — Венскую конвенцию о консульских сношениях», — говорится в заявлении.

«Проклятые», или «отверженные», солдаты — участники антикоммунистического движения в Польше в 1944—1953 годах. Действовали на территории Западной Белоруссии, Западной Украины и Виленского края, выступали против присоединения этих территорий к СССР и установления коммунистического режима.

Ромуальд Райс (Бурый) — польский офицер Армии Крайовой, участник антикоммунистического движения, казнен в 1949 году за преступления против мирного населения. Вменялось в вину убийство 79 белорусов в Восточной Польше.
 
Теги: Брест
 
 
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Консулу генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
 
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