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Российский флот остался без норвежских двигателей

09.03.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский флот остался без норвежских двигателей

  • 9.03.2021, 20:42
Российский флот остался без норвежских двигателей
Фото: ТАСС

Технологические санкции Запада продолжают бить по российской промышленности и армии.

Как сообщает Reuters, Норвегия заблокировала сделку по продаже по продаже российскому «Трансмашхолдингу» (ТМХ) завода Bergen Engines, который специализируется на производстве судовых двигателей.

Крупнейший машиностроительный холдинг России, на заводах которого строятся силовые установки для Объединенной судостроительной корпорации, планировал приобрести норвежский актив у британской корпорации Rolls-Royce за 150 млн евро, передает finanz.ru.

Но сделку, которая открыла бы России доступ к западным технологиям судового двигателестроения, затормозило управление национальной безопасности Норвегии.

Созданная в 1946 году Bergen Engines является поставщиком для норвежского флота, а также обслуживает более 5 тысяч находящихся в эксплуатации силовых установок. «Очевидно, что российская компания не может быть допущена к обслуживанию критического оборудования оборонного назначения», заявили в совместном релизе норвежские Минобороны и Минюст.

«Существует значительная неопределенность в отношении интересов национальной безопасности, и эту неопределенность надо принимать во внимание», - заявила на пресс-конференции министр юстиции Моника Манладн.

Она добавила, что сделка следует отложить на неопределенный срок.

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Технологические санкции Запада продолжают бить по российской промышленности и армии.
 
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