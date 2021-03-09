Источник материала: Хартия'97

Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов 9.03.2021, 20:25

Фото: Global Look Press

Ему не понравился вопрос.

После вопроса о возможных перестановках в правительстве премьер Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов спрей-дезинфектор. Инцидент, как сообщает агентство Anadolu, произошел на еженедельной пресс-конференции. Журналисты попросили главу правительства назвать конкретные фамилии новых членов кабинета, передает РБК .

Прают вместо ответа обошел сидящих журналистов, распыляя на них дезинфицирующее средство. При этом он посоветовал им заниматься своим делом. Он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .