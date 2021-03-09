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Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов
Источник материала: Хартия'97
Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов
Ему не понравился вопрос.
После вопроса о возможных перестановках в правительстве премьер Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов спрей-дезинфектор. Инцидент, как сообщает агентство Anadolu, произошел на еженедельной пресс-конференции. Журналисты попросили главу правительства назвать конкретные фамилии новых членов кабинета, передает
Прают вместо ответа обошел сидящих журналистов, распыляя на них дезинфицирующее средство. При этом он посоветовал им заниматься своим делом. Он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.
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Ему не понравился вопрос.
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