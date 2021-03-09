Источник материала: Хартия'97

Марии Колесниковой продлили арест до 8 мая 1 9.03.2021, 19:45

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фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Арест продлен и адвокату Максиму Знаку.

Марию Колесникову оставляют в изоляторе ещё на два месяца, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико во вторник.

"Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии - до 8 мая", - говорится в сообщении.

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