ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Беларусь представит испанский стыд». Как в Сети отреагировали на песню для «Евровидения»

09.03.2021 21:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно, кто представит Беларусь на «Евровидении» — это группа «Галасы ЗМеста»: ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети. Собрали некоторые из шуток (или комментариев).


Кадр из видео. Источник: t.me/ATN_BTRC

Но сначала — что это за группа?

Вы можете прочесть об этом подробнее здесь, но если кратко, то «Галасы ЗМеста» — это молодой проект барановичских кавээнщиков. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН «Эскадрон гусар», затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду «КЛюЖ» (Клуб любителей жизни. — Прим. TUT.BY), с которой выступал в Беларуси и за пределами страны. Новый проект Дмитрия «Галасы ЗМеста» появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

5 декабря 2020 года группа дала концерт в Купаловском театре.

Состав группы — пять человек. Помимо Дмитрия, в ансамбле два музыканта, учитель гитары в музыкальной школе и психолог. Все участники давно друг с другом знакомы, вместе репетировали и выступали на кавээновских мероприятиях задолго до событий августа 20-го. В раннем творчестве политики в своих песнях они особо не касались, говорит основатель проекта, но подчеркивает, что про власть шутили.

Для понимания контекста приведем несколько цитат из песни, с которой группа поедет на «Евровидение»: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Смени на овощи все мясо,/ Ликуй, пусть даже ты сердит./ Мечтай о новых прибамбасах./ Их, кстати, можно взять в кредит».

А вот что об этом решении пишут в Сети

Если кратко, то песня пользователям Сети не понравилась.

В этой шутке есть отсылка к мему, когда на фоне персонажа сериала «Настоящий детектив» Рэймондо Велкоро, которого играет Колин Фарелл, размещается надпись «Ну да, ну да. Пошел я».

В последнее время в TikTok стали часто использовать песню про Барановичи, так что вариант альтернативного кандидата на конкурс напрашивается сам собой.

А вот пример из англоязычных комментариев к новости: «Мне пришлось дважды проверить эту учетную запись, чтобы убедиться, что это не тролльский твит».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
Партизаны Гомеля вышли на акцию с национальными флагами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by