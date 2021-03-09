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«Беларусь представит испанский стыд». Как в Сети отреагировали на песню для «Евровидения»
Источник материала: Tut.by
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Но сначала — что это за группа?
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5 декабря 2020 года группа дала концерт в Купаловском театре.
Состав группы — пять человек. Помимо Дмитрия, в ансамбле два музыканта, учитель гитары в музыкальной школе и психолог. Все участники давно друг с другом знакомы, вместе репетировали и выступали на кавээновских мероприятиях задолго до событий августа 20-го. В раннем творчестве политики в своих песнях они особо не касались, говорит основатель проекта, но подчеркивает, что про власть шутили.
Для понимания контекста приведем несколько цитат из песни, с которой группа поедет на «Евровидение»: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Смени на овощи все мясо,/ Ликуй, пусть даже ты сердит./ Мечтай о новых прибамбасах./ Их, кстати, можно взять в кредит».
А вот что об этом решении пишут в Сети
Если кратко, то песня пользователям Сети не понравилась.
В этой шутке есть отсылка к мему, когда на фоне персонажа сериала «Настоящий детектив» Рэймондо Велкоро, которого играет Колин Фарелл, размещается надпись «Ну да, ну да. Пошел я».
В последнее время в TikTok стали часто использовать песню про Барановичи, так что вариант альтернативного кандидата на конкурс напрашивается сам собой.
А вот пример из англоязычных комментариев к новости: «Мне пришлось дважды проверить эту учетную запись, чтобы убедиться, что это не тролльский твит».
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Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси
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