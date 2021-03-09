«Беларусь представит испанский стыд». Как в Сети отреагировали на песню для «Евровидения»

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно , кто представит Беларусь на «Евровидении» — это группа «Галасы ЗМеста»: ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети. Собрали некоторые из шуток (или комментариев).



Кадр из видео. Источник: t.me/ATN_BTRC

Но сначала — что это за группа?

Вы можете прочесть об этом подробнее здесь , но если кратко, то «Галасы ЗМеста» — это молодой проект барановичских кавээнщиков. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве он выступал за команду КВН «Эскадрон гусар», затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду «КЛюЖ» (Клуб любителей жизни. — Прим. TUT.BY), с которой выступал в Беларуси и за пределами страны. Новый проект Дмитрия «Галасы ЗМеста» появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

5 декабря 2020 года группа дала концерт в Купаловском театре.

Состав группы — пять человек. Помимо Дмитрия, в ансамбле два музыканта, учитель гитары в музыкальной школе и психолог. Все участники давно друг с другом знакомы, вместе репетировали и выступали на кавээновских мероприятиях задолго до событий августа 20-го. В раннем творчестве политики в своих песнях они особо не касались, говорит основатель проекта, но подчеркивает, что про власть шутили.

Для понимания контекста приведем несколько цитат из песни, с которой группа поедет на «Евровидение»: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Смени на овощи все мясо,/ Ликуй, пусть даже ты сердит./ Мечтай о новых прибамбасах./ Их, кстати, можно взять в кредит».

А вот что об этом решении пишут в Сети

Если кратко, то песня пользователям Сети не понравилась.

Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит испанский стыд. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) March 9, 2021

От Беларуси на Евровидение-2021 поедет национальный кринж — Закрывающий Гештальт (@babkin_pavel) March 9, 2021

Узнав, кто будет представлять Беларусь на Евровидении, беларусы резко стали отказываться от гражданства. — Грустный Коленька (@sadmikalai) March 9, 2021

Мне кажется в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное колличество баллов. — Грустный Коленька (@sadmikalai) March 9, 2021

В этой шутке есть отсылка к мему, когда на фоне персонажа сериала «Настоящий детектив» Рэймондо Велкоро, которого играет Колин Фарелл, размещается надпись «Ну да, ну да. Пошел я».

На международном конкурсе «Евровидение» Беларусь представит группа из Барановичей.

На этом месте новость уже можно считать проклятой. — Gypsynkov (@gypsynkov) March 9, 2021

2021 — первый в истории Евровидения год, когда в конкурсе будет участвовать песня, созданная для отпугивания кротов. — LEGALGRUZCHIQUE (@legalgruzchique) March 9, 2021

А можно лишить Беларусь права выступать на Евровидении под своим флагом, чтобы беларусам не было так стыдно перед остальным миром? — Млявасць і абыякавасць (@not_RW) March 9, 2021

Отправлять на Евровидение фриков всяких это нормальная европейская традиция. Так что хоть тут мы солидарны с Европой. — Ivan Radziankou (@Veterrr) March 9, 2021

В последнее время в TikTok стали часто использовать песню про Барановичи, так что вариант альтернативного кандидата на конкурс напрашивается сам собой.

Вот кого надо было отправить на Евровидение. Очевидно же, и тоже с Барановичами. pic.twitter.com/S7zllpBz52 — Пратэстны піражок (@blue_deviant) March 9, 2021

А можно Беларусь просто не пустят на Евровидение? Уж лучше никак, чем ВОТ ТАК #Eurovision2021 #Belarus pic.twitter.com/qR6qfJkAm8 — Tina (@sheles_tina) March 9, 2021

Теперь понятно, что имел в виду глава КГБ, когда говорил о террористической угрозе. Это он о представителе Беларуси на Евровидении. — kazartsev (@kzrtsv) March 9, 2021

А вот пример из англоязычных комментариев к новости: «Мне пришлось дважды проверить эту учетную запись, чтобы убедиться, что это не тролльский твит».

I had to double check this account just to make sure this isn’t a troll tweet — MOINvision (@moikevision) March 9, 2021