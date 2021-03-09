Таксист, которого обвиняют в наезде на омоновцев, пересек границу с Литвой и попросил убежища





сообщает Hrodna.life. Ранее правозащитный центр «Вясна» писал, что 3 марта гродненец не пришел в суд на оглашение приговора по своему делу,Hrodna.life.





По рассказу Лапы для Hrodna.life, о своем решении покинуть страну он никому не сообщал, и связался с родственниками только после пересечения границы с Литвой.





«У меня был только один выбор — бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны», — рассказал он.





По его словам, он перелез забор и вышел на литовскую территорию ночью (Лапа не уточнил Hrodna.life, когда именно — МЗ). Через несколько минут к нему подъехали пограничники, которые спросили, почему он находится на этой территории, проверили его рюкзак и отвезли на заставу. При встрече с ними Лапа попросил политического убежища. У него забрали вещи и поместили в изолятор временного содержания.





«Мне сразу сказали, чтобы я ничего не боялся. Никто выдавать меня беларуской стороне не собирается. Попросили написать свою историю и почему прошу убежища в Литве. После этого приехал представитель миграционной службы и меня выпустили», — рассказал он.





По его словам, сейчас он находится на карантине на заставе и ждет результаты теста на COVID-19. После карантина гродненца должны перевезти в лагерь для беженцев.





22 февраля прокурор запросил для таксиста 3 года лишения свободы по статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД).





Мужчину задержали 11 августа на площади Декабристов в Гродно . По версии следствия, незадолго до этого обвиняемый «с целью помешать деятельности сотрудников милиции» наехал на них на машине. При этом прокурор Георгий Смольский отметил, что Лапа не участвовал в акциях протеста, а бело-красно-белый флаг был «оставлен в салоне пассажиром».





Потерпевшими по делу признаны сотрудники ОМОН Павел Конон и Артем Логиш. За медицинской помощью они не обращались, но у одного из них после инцидента остались синяк и кровоподтеки.





Как сообщал TUT.by, на суде Лапа озвучил свою версию событий: он с друзьями находился в машине на парковке у супермаркета. Когда компания решила уехать, по машине стали бить двое неизвестных в черной одежде — один сзади и один слева.





Пропустив перед собой две машины, водитель начал движение. В этот момент неизвестный начал бить в районе лобового стекла.





«Движение я начал после этого удара, вывернул колеса вправо и поехал. Не скажу, что я как-то сильно резко тронулся. Выезжал на первой передаче, то есть в обычном режиме. Я был в шоковом состоянии, не понимал, что происходит, что за люди и зачем они бьют мою машину. Я хотел вырваться из этой ситуации и думал о том, как сохранить мое имущество. В этот момент я заметил, что человек, тот, который был слева, стал перебегать перед машиной. Я и не думал, что он побежит так быстро, не успел затормозить и как-то сообразить. Но никаких знаков об остановке транспорта мне как водителю никто не подавал. Я проехал по парковке магазина и уехал оттуда», — рассказал Лапа.





Около площади Декабристов машину таксиста остановили омоновцы. Они достали людей, избили их, а машину разбили. Сам Лапа получил переломы, ушибы и гематомы. Его оперировали в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе указаны перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы.