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Прежний срок содержания Колесниковой под стражей истек 8 марта.





Фото viktar_babaryka/instagram

Адвокат Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

9 марта стало известно, что Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Колесниковой — до 8 мая.

Напомним, что 8 марта у Марии Колесниковой истек срок содержания под стражей . Политзаключенная находится в неволе с 8 сентября. 16 сентября ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.

Адвокат Максим Знак обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК), а также в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).