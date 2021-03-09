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Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца
09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Прежний срок содержания Колесниковой под стражей истек 8 марта.
Фото viktar_babaryka/instagram
Адвокат Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца,
9 марта стало известно, что Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Колесниковой — до 8 мая.
Напомним, что 8 марта у Марии Колесниковой
12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти.
Адвокат Максим Знак
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Прежний срок содержания Колесниковой под стражей истек 8 марта.
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