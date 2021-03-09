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Президент Федерального совета Швейцарии призвал белорусские власти освободить произвольно задержанных

09.03.2021 21:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Освободить произвольно задержанных призвал белорусские власти президент Федерального совета (правительства) Швейцарии Андреас Эби, который 9 марта в Берне вместе с представителями парламента страны встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Президент Федерального совета Швейцарии призвал белорусские власти освободить произвольно задержанных
Фото: t.me/tsikhanouskaya

Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая отбывает наказание (2,5 года лишения свободы) за насилие в отношении сотрудника милиции (сорвала с лица балаклаву).

Собеседники Тихановской заверили в продолжении поддержки ее борьбы за свободные выборы в Беларуси, сообщает пресс-служба парламента Швейцарии.

По информации пресс-службы Тихановской, политик «поблагодарила Швейцарию за солидарность с Беларусью, поддержку уже введенных санкций ЕС против режима Лукашенко», «рассказала о репрессиях в Беларуси и ситуации с политзаключенной Натальей Херше». Тихановская «призвала Швейцарию предпринимать более активные действия для освобождения и реабилитации Херше». Экс-кандидат в президенты «поблагодарила за активную позицию швейцарского посла в Беларуси Клода Альтерматта, который посещал судебные заседания над Херше и навещает ее в тюрьме».

Тихановская «призвала Швейцарию поддержать всех репрессированных белорусов, независимые медиа и гражданское общество», «предложила швейцарскому правительству и парламенту упростить условия для белорусского частного бизнеса, который может релоцироваться туда, в частности IT- и транспортную сферу», «призвала присоединиться к третьему пакету санкций ЕС, поддержать американские санкции, которые предусматривают ограничение на въезд, блокирование финансового имущества и счетов в банках».

По словам Тихановской, новые выборы в Беларуси должны состояться уже осенью этого года под международным наблюдением ОБСЕ. Она отметила, что переговоры должны быть организованы с участием демократического сообщества Беларуси «при медиации стран Европы и России».

Тихановская «подчеркнула важность того, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии». Политик «призвала Швейцарию расследовать возможность нахождения активов Лукашенко и его "кошельков" в стране, а также собрать информацию, заблокированы ли такие счета швейцарскими банками». Тихановская «призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси».

Экс-кандидат в президенты «поблагодарила Швейцарию за помощь с отменой чемпионата мира по хоккею в Минске», непризнание Международным олимпийским комитетом Виктора Лукашенко в качестве нового президента Национального олимпийского комитета Беларуси, а Дмитрия Баскова — членом исполкома НОК. Она «подчеркнула, что нужно вводить больше санкций против НОК Беларуси из-за продолжающихся репрессий против спортсменов, а также продолжать расследование по Дмитрию Баскову».

 
Теги: Минск
 
 
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Освободить произвольно задержанных призвал белорусские власти президент Федерального совета (правительства) Швейцарии Андреас Эби, который 9 марта в Берне вместе...
 
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