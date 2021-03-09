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«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи». Букингемский дворец прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: Onliner
Британский принц-бунтарь Гарри и его американская жена-актриса Меган Маркл после месяцев молчания
В частности, Меган Маркл подняла вопрос расизма: по ее словам, кто-то из членов королевской семьи (но точно не Елизавета II и ее супруг принц Филипп) беспокоился о цвете кожи их первенца Арчи — не будет ли мальчик слишком темным. Также герцогиня Сассекская упомянула, что ее травили британские таблоиды, а из-за навалившихся проблем у нее даже возникали мысли о суициде. Пара обмолвилась и о том, насколько охладели отношения между Гарри Чарльзом и Уильямом из-за отказа от королевских обязанностей. Многие эксперты назвали это интервью сильным ударом по монархии.
Сразу после выхода интервью Букингемский дворец взял паузу и не публиковал никаких официальных заявлений. И только к концу дня издание Daily Mail
«Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним все относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — подчеркивается в кратком официальном комментарии.
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«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи». Букингемский дворец прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
Британский принц-бунтарь Гарри и его американская жена-актриса Меган Маркл после месяцев молчания дали откровенное интервью известной телеведущей Опре Уинфри. В...
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