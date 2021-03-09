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Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

09.03.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд США в понедельник, 8 марта, рассмотрел последнее из трех дел по искам Дональда Трампа. Бывший президент оспаривал свое поражение на выборах в ноябре 2020 года.


 Фото: курс доллара (Getty Images)

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на агентство Reuters.
 
Суд без комментариев отклонил апелляцию Трампа, оспаривавшую тысячи голосов, поданных в Висконсине. Здесь он проиграл демократу Джо Байдену более чем 20 000 голосов. Байден стал президентом 20 января.

Это была последняя из трех петиций, поданных в Верховный суд ближе к концу президентства Трампа, которую отклонили судьи. 22 февраля суд отклонил две другие апелляции Трампа - вторую апелляцию в Висконсине и одну, касающуюся голосования в Пенсильвании, другом важнейшем штате, который Трамп проиграл. Суды низшей инстанции ранее выносили решения против Трампа по этим трем делам.

В понедельник суд также отклонил другое дело, связанное с выборами, поданное союзником Трампа Лином Вудом, который просил судей заблокировать второй тур выборов в Сенат 5 января в Джорджии. Суд отклонил просьбу, и демократы выиграли обе гонки, что дало им контроль над Сенатом.

Напомним, общенациональные выборы в США прошли 3 ноября, по их результатам демократ Джо Байден набрал почти 81,3 млн голосов против 74,2 млн у Дональда Трампа.

Команда Дональда Трампа подала иски в Верховный суд страны с требованием о пересмотре результатов выборов главы государства в нескольких штатах.
 
 
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Верховный суд США в понедельник, 8 марта, рассмотрел последнее из трех дел по искам Дональда Трампа. Бывший президент оспаривал свое поражение на выборах в ноябре...
 
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