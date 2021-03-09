Класковский: Предчувствие конституционных перемен побуждает политических игроков рыть копытом землю









– Учредительный съезд пророссийской партии «Союз» в Минске взбудоражил политизированную публику, – пишет Александр Класковский. – Пошли разговоры о продвижении мягкой силы Кремля.





Тем временем на ниве партийного строительства зашевелились и другие силы, персоны — от провластной «Белой Руси» до мягкого оппозиционера Андрея Дмитриева.





Но тут вспоминается бородатый анекдот про лесника, который пришел и всех разогнал. Правда, сам съезд «Союза», состоявшийся 6 марта, как раз не разгоняли.





Из того обстоятельства, что здешним приверженцам «русского мира» дали спокойно собраться, комментаторы сделали разные выводы. Одни — что Лукашенко побаивается злить Москву. Другие — что заводилы этого проекта находятся под плотной опекой белорусских спецслужб и таким образом, мол, вождь режима ведет свою игру.





Во всяком случае, не стоит сразу делать вывод, что за Лущом со товарищи стоит сам Путин. Вполне возможно, что это здешние русскомирцы, публика довольно маргинальная, сами зашевелились, почуяв окно возможностей.