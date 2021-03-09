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Президент Федерального совета Швейцарии призвал режим Лукашенко освободить политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Президент Федерального совета Швейцарии призвал режим Лукашенко освободить политзаключенных
Андреас Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела Натальи Херше.
Освободить произвольно задержанных призвал белорусские власти президент Федерального совета (правительства) Швейцарии Андреас Эби, который 9 марта в Берне вместе с представителями парламента страны встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает
Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше.
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Андреас Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела Натальи Херше.
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