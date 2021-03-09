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Президент Федерального совета Швейцарии призвал режим Лукашенко освободить политзаключенных

09.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Федерального совета Швейцарии призвал режим Лукашенко освободить политзаключенных

  • 9.03.2021, 21:42
Президент Федерального совета Швейцарии призвал режим Лукашенко освободить политзаключенных
Андреас Эби
фото: belta.by

Андреас Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела Натальи Херше.

Освободить произвольно задержанных призвал белорусские власти президент Федерального совета (правительства) Швейцарии Андреас Эби, который 9 марта в Берне вместе с представителями парламента страны встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает naviny.online.

Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше.

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Андреас Эби выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела Натальи Херше.
 
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