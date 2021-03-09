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Витебск, Жодино и Новополоцк готовятся ко Дню Воли
Источник материала: Хартия'97
Витебск, Жодино и Новополоцк готовятся ко Дню Воли
Горожане напоминают о приближающемся празднике.
В Беларуси продолжаются акции протеста.
Витебск готовится ко Дню Воли.
Жители Жодино вышли на вечернюю акцию.
Новополочане продолжают украшать свой город к 25 марта.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Горожане напоминают о приближающемся празднике.
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