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Рост цен на продовольствие в России: что увидел карикатурист
Источник материала: Хартия'97
Рост цен на продовольствие в России: что увидел карикатурист
Фотофакт.
Премьер РФ Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
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