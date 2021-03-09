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Рост цен на продовольствие в России: что увидел карикатурист

09.03.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рост цен на продовольствие в России: что увидел карикатурист

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  • 9.03.2021, 21:12
Рост цен на продовольствие в России: что увидел карикатурист

Фотофакт.

Премьер РФ Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.

Карикатуру опубликовала «Немецкая волна».


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