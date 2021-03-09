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«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»
09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Беларусь на конкурсе представят критики протестов. Первые реакции на эту новость.
Беларусь на Евровидении-2021 представит барановичская группа «Галасы ЗМеста»,
— Когда «под соусом» «политической борьбы» пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушным, — говорится в разделе «О нас» на сайте коллектива.
«Салідарнасць» собрала первые реакции на новость о выборе в пользу «неравнодушных граждан» от музыки.
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Беларусь на конкурсе представят критики протестов. Первые реакции на эту новость.
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