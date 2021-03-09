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«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь на конкурсе представят критики протестов. Первые реакции на эту новость.

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

Беларусь на Евровидении-2021 представит барановичская группа «Галасы ЗМеста», известная своим участием в провластных автопробегах и песнях, критикующих участников протестов и оппонентов Александра Лукашенко.

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

— Когда «под соусом» «политической борьбы» пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушным, — говорится в разделе «О нас» на сайте коллектива.

«Салідарнасць» собрала первые реакции на новость о выборе в пользу «неравнодушных граждан» от музыки.

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

«Кажется, в этом году на Евровидении исполнитель впервые получит отрицательное количество баллов»

 
Теги: Новости
 
 
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Беларусь на конкурсе представят критики протестов. Первые реакции на эту новость.
 
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