Эксперты: Коррупция есть, но фильм о Лукашенко мало на что повлияет

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Александр Лукашенко поправляет галстук и сверкает часами. Фото: Reuters

«Вряд ли фильм станет дополнительным мотивом для протестов»







Фото: euroradio.pl

«По той простой причине, что этих мотивов и так достаточно. Не думаю, что для посмотревших информация, показанная в фильме, стала открытием. Не фильм должен становится катализатором протестов, их достаточно – террор, судилища, смерти протестующих. Наверное, лишь у небольшого количества людей, в основном в регионах открылись глаза на то, что режим является коррупционным», – сказал Усов.

«А если фильм посмотрел миллион белорусов, то это, по сути, и есть тот протестный электорат, который голосовал против Лукашенко и протестовал в разных формах против официальных результатов президентских выборов и насилия в стране. Трудно оценить, какое воздействие этот фильм возымеет на пассивную часть белорусского общества или электорат Лукашенко», – отметил Усов.

«Не думаю, что фильм «Золотое дно» станет таким мощным триггером для протестов как фильм Навального о коррупции со стороны Путина и по той причине, что он вышел сам по себе и не был привязан к политическим событиям. В России выход фильма совпал с возвращением Навального в Россию, что спровоцировало всплеск недовольства и появление уличных протестов. Но если бы фильм в Беларуси был привязан, например, к дате 25 марта, то, вероятно, он мог бы повлиять на уровень протестов. А в нынешнем контексте он имеет только информативную функцию и только для тех, кто недавно заинтересовался происходящим в стране», – считает Усов.

«Те, кому разрешено воровать, обязаны плясать под дудку»







Фото: racyja.com

«В фильме озвучены общеизвестные факты. Нет там и таких моментов, которые впечатлили в фильме Навального о дворце Путина – например, указания цены туалетных ершиков. Но то, что всю информацию собрали в одну систему, рассказали доступным языком, показали алчность и ненасытность одного человека, мне кажется, это хорошо», – сказал Корнеенко.

«Авторитета Лукашенко показанное точно не прибавит. Но вряд ли стоит рассчитывать, что фильм окажет влияние на протест, который возник достаточно давно и продолжается в разных формах. Если фильм и добавит что-то в него, то совсем немного», – считает Корнеенко.

«Думаю, они, как и большинство людей в Беларуси, достаточно осведомлены и знали о происходящем в верхушке. Считаю, на позицию сторонников Лукашенко больше повлияют такие вещи как например непризнание Виктора Лукашенко президентом белорусского НОК со стороны Международного олимпийского комитета», – полагает Корнеенко.

«Особенность в том, что коррупция в Беларуси – это, прежде всего, не способ обогащения, а способ управления страной. Люди, которые допущены к кормушке, к возможности заниматься коррупцией, верно служат системе. Те, кому разрешено воровать, обязаны плясать под дудку, выполнять любой приказ. Это и есть модель управления страной», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Коррупция есть, но фильм о Лукашенко мало на что повлияет Окажет ли фильм «Лукашенко. Золотое дно» воздействие на уровень протестов в стране?

Появившийся вечером 8 марта на Youtube фильм «Золотое дно» рассказывает якобы о «дорогой недвижимости» и «собственном авто- и авиапарке», которыми пользуется Александр Лукашенко, а также о его связях с бизнесменами, которым отдают лакомые куски белорусской экономики.По состоянию на вторую половину дня 9 марта фильм преодолел отметку в 2,1 миллиона просмотров.UDF.BY поинтересовался у экспертов: какое воздействие этот фильм может оказать на граждан Беларуси.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарии UDF.BY отметил, что «вряд ли фильм станет дополнительным мотивом для протестов».По его мнению, нужно учитывать и географию просмотров «Золотого дна»: не обязательно, что из 2,1 миллиона просмотревших фильм все являются белорусами.Политолог констатировал, что белорусское общество «привыкает к сложившейся ситуации».Он добавил, что фильм также мог бы стать дополнением к значимым политическим событиям – например, к возвращению Светланы Тихановской в страну и готовности населения поддержать этого лидера, несмотря на террор и репрессии.Политический деятельв комментарии UDF.BY отметил, что ничего нового для себя из фильма «Золотое дно» не почерпнул.Как фильм повлияет на взгляды жителей Беларуси?Воспримут ли информацию из «Золотого дня» сторонники Лукашенко?Как он в целом оценивает уровень коррупции в нашей стране?