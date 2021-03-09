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Обзор новостей от спасателей

09.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Смерть в огне 

Неосторожность при курении привела к пожару и гибели человека в Сенненском районе этой ночью. Трагедия случилась в деревни Цыпки. В задымленной квартире спасатели нашли обгоревший труп 74-летнего хозяина. 

Еще одна гибель на пожаре случилась в Минске. Накануне вечером соседи сообщили о возгорании в жилом доме по улице Уборевича. В квартире на полу одной из комнат бойцы МЧС обнаружили бездыханное тело хозяйки. Причина пожара скорей всего стало короткое замыкание электропроводки. 

В плену дыма  

А вот на столичной улице Народная огнеборцам удалось спасти семью с маленьким ребенком - в одном из подъездов на площадке первого этажа случился пожар. Едкий дым поднимался вверх, в результате чего под угрозой задохнуться оказались соседи этажом выше, которые оказались заблокированы. Из опасной зоны их вывели спасатели, надев маски. Предполагаемая причина ЧП - поджог. 

Не прошли мимо беды 

Второй день рождения могут праздновать двое жителей Гомеля, приехавшие на вызов соседей спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину и женщину. С ожогами оба были доставлены в больницу. Огонь повредил мебель и имущество в комнате, одна из версий возгорания - неосторожное обращение  огнем при курении.

Еще одно спасение в Гомеле -  случайные прохожие вытащили сторожа из горящей бытовки. С ожогами пострадавший был госпитализирован. Почему случился пожар устанавливают специалисты. Ключевая версия - нарушение правил эксплуатации сети или электрооборудования. 

Пожар в ванной 

Неосторожное обращение с огнем при курении - одна из версий пожара в ванной жилого дома в Жлобине. 65-летнего хозяина квартиры спасатели нашли на полу недалеко от источника огня. Мужчину вынесли на воздух, впоследствии он был доставлен в больницу. 

Спасая дом 

Попытка самостоятельно потушить пожар закончилась госпитализацией хозяина. ЧП произошло в деревне Чкалово Гомельского района - мужчина, завидев пламя,  вызвал спасателей и до приезда огнеборцев сам тушил пламя. Огонь повредил кровлю, потолок и имущество в одной из комнат. Сам пострадавший получил термические ожоги. Одна из версий ЧП - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Смерть в огне  Неосторожность при курении привела к пожару и гибели человека в Сенненском районе этой ночью. Трагедия случилась в деревни Цыпки. В задымленной...
 
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