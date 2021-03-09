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Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе

09.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе. По данным ГАИ, водитель прав не получал. На автодороге  Караваево - Голоцк его Dodge Grand Caravan  угодил в кювет. По предварительной информации, он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, где наехал на земляную насыпь. Машину отбросило на проезжую часть, в результате чего водитель и пассажир получили телесные повреждения, с которыми доставлены в больницу. Обоим парням по 17 лет.
 
 
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Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе. По данным ГАИ, водитель прав не получал. На автодороге  Караваево - Голоцк его Dodge Grand Caravan  угодил в кювет. По...
 
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