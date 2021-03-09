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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе. По данным ГАИ, водитель прав не получал. На автодороге Караваево - Голоцк его Dodge Grand Caravan угодил в кювет. По...

Двое подростков попали в аварию в Пуховичском районе. По данным ГАИ, водитель прав не получал. На автодороге Караваево - Голоцк его Dodge Grand Caravan угодил в кювет. По предварительной информации, он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, где наехал на земляную насыпь. Машину отбросило на проезжую часть, в результате чего водитель и пассажир получили телесные повреждения, с которыми доставлены в больницу. Обоим парням по 17 лет.