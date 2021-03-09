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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доставку золота "американского военного" оплатила белоруска и потеряла 12 тысяч рублей Эта лирическая история началась еще в августе прошлого года. В социальной сети 47-летняя жительница Борисова познакомилась с мужчиной, который представился...

Эта лирическая история началась еще в августе прошлого года. В социальной сети 47-летняя жительница Борисова познакомилась с мужчиной, который представился военным из США. О себе он сообщил, что служит в Афганистане, вдовец, у него растет сын. В дальнейшем была долгая переписка. Когда общение перешло в стадию полного доверия, а друзья стали договариваться о встрече, "американец" рассказал, что все свои сбережения перевел в золотые слитки. По плану военного, борисовчанка должна была оплатить доставку, легализовать посылку, а также оплатить таможенный сбор. Все для того, чтобы перевезти золото из Афганистана. Мужчина настойчиво просил помощи, обещая, что при встрече сразу же вернет потраченные средства. Просьбы на этом не закончились. Уже в январе 2021 года военный попросил оплатить его отпуск, а это 500 долларов. А далее он обещал приехать в Беларусь. Не дождавшись американца в Борисове, женщина поняла, что что-то здесь не так.