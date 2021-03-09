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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две машины не разъехались на пересечении улиц Советской и Ленина Две машины не разъехались на пересечении улиц Советской и Ленина. Как сообщает ГАИ, 19-летний водитель Mercedes поворачивал налево и не уступил дорогу Renault Megane, который...

Две машины не разъехались на пересечении улиц Советской и Ленина. Как сообщает ГАИ, 19-летний водитель Mercedes поворачивал налево и не уступил дорогу Renault Megane, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажиры французского авто, ехавшие на заднем сидении, получили телесные повреждения. Известно, что им 19 и 17 лет.