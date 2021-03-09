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На загородной трассе вблизи агрогородка Ленино сбит человек

09.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Летальный случай

Врезался в отбойник и подлетел на 4 метра в высоту. СК опубликовал подробности смертельного ДТП в Миорском районе. Водитель был пьян. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе наличие алкоголя превысило 1 промилле. Вечером 8 марта 44-летний мужчина за рулем Volvo ехал по улице Ленина. Уже на подъезде к мосту он наехал на бордюрный камень и вылетел на пешеходную дорожку. В этот момент там проходила 51-летняя женщина. Автомобиль сбил ее, проехал по металлической опоре и перевернулся. Дама погибла на месте происшествия.


 
 
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Летальный случай Врезался в отбойник и подлетел на 4 метра в высоту. СК опубликовал подробности смертельного ДТП в Миорском районе. Водитель был пьян. По...
 
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