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Коптер с белорусскими сигаретами сбили в Литве

09.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Летательный аппарат был обнаружен ночью с воскресенья на понедельник вблизи села Пашальчис, расположенного в Шальчининкском районе. Пограничники услышали подозрительные звуки словно от дрона. Сам объект вскоре заметили  с помощью приборов ночного видения. Квадрокоптер перехватили с помощью спецсредств и принудительно приземлили. К аппарату был приклеплен пакет с 300 пачками сигарет Minsk. В настоящее время по факту возбуждено дело о нарушении границы и установленного порядка перемещения подакцизных товаров.

 
 
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Летательный аппарат был обнаружен ночью с воскресенья на понедельник вблизи села Пашальчис, расположенного в Шальчининкском районе. Пограничники услышали...
 
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