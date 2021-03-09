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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коптер с белорусскими сигаретами сбили в Литве Летательный аппарат был обнаружен ночью с воскресенья на понедельник вблизи села Пашальчис, расположенного в Шальчининкском районе. Пограничники услышали...

Летательный аппарат был обнаружен ночью с воскресенья на понедельник вблизи села Пашальчис, расположенного в Шальчининкском районе. Пограничники услышали подозрительные звуки словно от дрона. Сам объект вскоре заметили с помощью приборов ночного видения. Квадрокоптер перехватили с помощью спецсредств и принудительно приземлили. К аппарату был приклеплен пакет с 300 пачками сигарет Minsk. В настоящее время по факту возбуждено дело о нарушении границы и установленного порядка перемещения подакцизных товаров.