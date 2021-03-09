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Мошенники искали минчан определенного статуса и образа жизни, чтобы завладеть их квартирами
Источник материала: БTВ Суде Московского района столицы рассматривают уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц. Перед Фемидой предстали двое мужчин. По информации следствия, фигуранты обладали определенными знаниями рынка недвижимости и решили разработать мошеннический план. Так, с весны 2010 года по июль 2017 года они искали владельцев минских квартир, ведущих асоциальный образ жизни, склонных к злоупотреблению спиртным и имеющих. К своим будущим клиентам обвиняемые втирались в доверие, приносили продукты, спиртное, могли выделить небольшую сумму. При этом потерпевших убеждали, что их квартиры якобы стоят гораздо меньше, чем в реальности. Уже получив согласие потерпевших, злоумышленники заключали фиктивные договора, согласно которым квартиры отходили аферистам или их доверенным лицам. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 350 тысяч белорусских рублей.
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В Суде Московского района столицы рассматривают уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц. Перед Фемидой предстали двое мужчин. По...
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