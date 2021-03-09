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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 800 человек пришлось эвакуировать в результате ложного минирования школ в Витебске Сегодня в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступил месседж о минировании учебного...

Сегодня в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступил месседж о минировании учебного заведения. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы. Специалисты обследовали здание и прилегающую к нему территорию. Сейчас устанавливается личность "минера". Аналогичное сообщение поступило еще в 7 школ областного центра. На месте работали правоохранители.