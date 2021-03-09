ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2 студентов, которые работали закладчиками, задержали столичные сотрудники наркоконтроля

09.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

2 студентов, которые работали закладчиками психотропов, задержали столичные сотрудники наркоконтроля. Взяли молодых людей с поличным. Территориально сбытчики охватывали Минск и область. По оперативной информации, двое студентов столичных учреждений образования работали на интернет-шоп по продаже запрещенных веществ около месяца. Выполняли роль закладчиков. Забирали парни крупные партии с дурманами, а потом оставляли в тайниках расфасованные свертки с психотропами.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 студентов, которые работали закладчиками психотропов, задержали столичные сотрудники наркоконтроля. Взяли молодых людей с поличным. Территориально сбытчики...
 
Новости дня
Новости разные
 
С завтрашнего дня дорожает топливо. На 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by