|
2 студентов, которые работали закладчиками, задержали столичные сотрудники наркоконтроля
Источник материала: БT2 студентов, которые работали закладчиками психотропов, задержали столичные сотрудники наркоконтроля. Взяли молодых людей с поличным. Территориально сбытчики охватывали Минск и область. По оперативной информации, двое студентов столичных учреждений образования работали на интернет-шоп по продаже запрещенных веществ около месяца. Выполняли роль закладчиков. Забирали парни крупные партии с дурманами, а потом оставляли в тайниках расфасованные свертки с психотропами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 студентов, которые работали закладчиками психотропов, задержали столичные сотрудники наркоконтроля. Взяли молодых людей с поличным. Территориально сбытчики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)