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Экс самый кассовый фильм в истории может вернуть себе этот статус
Источник материала: Tut.by
В прокате Китая повторно покажут фильм
Повторный релиз
Если сборы ленты превысят 7 млн долларов, что вполне реально, «Аватар» сможет вернуть звание самой кассовой картины. Он удерживал этот статус многие годы, но в 2019 году фильм
«Аватар» вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается одним из самых успешных в истории — он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.
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В прокате Китая повторно покажут фильм «Аватар», и если его сборы в этой стране превысят 7 млн долларов, он сможет вернуть себе звание самого кассового фильма в...
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