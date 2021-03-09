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Экс самый кассовый фильм в истории может вернуть себе этот статус

10.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прокате Китая повторно покажут фильм «Аватар», и если его сборы в этой стране превысят 7 млн долларов, он сможет вернуть себе звание самого кассового фильма в истории. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.


Кадр из фильма «Аватар»: kinopoisk.ru

Повторный релиз «Аватара» Джеймса Кэмерона должен был состояться в Китае еще в прошлом году, накануне выхода продолжения. Но так как сиквел был перенесен из-за пандемии, повтор оригинального «Аватара» тоже отложили. Однако недавно стало известно, что первую часть все же покажут повторно, не дожидаясь выхода продолжения. Старт проката уже в эту пятницу.

Если сборы ленты превысят 7 млн долларов, что вполне реально, «Аватар» сможет вернуть звание самой кассовой картины. Он удерживал этот статус многие годы, но в 2019 году фильм «Мстители: Финал» побил рекорд «Аватара» по сборам, обогнав его на 7 млн долларов.

«Аватар» вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается одним из самых успешных в истории — он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.

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В прокате Китая повторно покажут фильм «Аватар», и если его сборы в этой стране превысят 7 млн долларов, он сможет вернуть себе звание самого кассового фильма в...
 
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