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У чиновников спросили про компенсацию советских вкладов и страховок. Что они ответили
Источник материала: Tut.by
У Минфина накануне Всебелорусского народного собрания кто-то поинтересовался компенсацией «сгоревших» советских вкладов, а также по договорам долгосрочного страхования. Ведомство разместило пояснения по этим вопросам на своем сайте. К примеру, касательно возмещения страховок в ведомстве заявили, что выплаты «не представляются возможными ввиду отсутствия номинала денежной единицы» из-за прошедших с тех пор деноминаций. Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко
О компенсации страховок
«Выплаты страховых сумм по договорам долгосрочного страхования не представляются возможными ввиду отсутствия номинала денежной единицы», —
В Минфине также уточняют, что в бюджете на 2021 год не предусмотрена выплата компенсаций страховых взносов по договорам долгосрочного страхования.
В ведомстве рассказали, что было сделано для «частичного покрытия потерь граждан от обесценения накоплений по долгосрочным договорам страхования». Это постановление Верховного Совета от 5 февраля 1993 г. № 2183-XII «Об индексации вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка Республики Беларусь и компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», а также постановление Кабинета министров от 10 апреля 1995 г. № 195 «О компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования».
«Этим постановлением «Белгосстраху» (речь про постановление № 195. — Прим. ред.) на цели компенсации выделено за счет средств республиканского бюджета 2 миллиарда рублей, что в определенной степени помогло покрыть материальные потери страхователей, — уточняют в ведомстве. — В соответствии с вышеназванным постановлением Кабинета министров «Белгосстрахом» произведено зачисление сумм компенсаций на лицевые счета страхователей, но из-за их незначительного размера (в среднем около 500 рублей на один договор страхования), высоких темпов инфляции они страхователями не были востребованы.
В Минфине отмечают, что «меры, ранее принятые по восстановлению денежных средств по долгосрочным договорам страхования, осуществлялись в пределах финансовых возможностей государства».
В 2003 году на сайте «Белгосстраха»
Ранее эксперты
Про советские вклады
Что касается компенсации денежных вкладов советского периода, в ведомстве были более лаконичны и
В Минфине перечислили, какими документами с 1992 года регулировалось возмещение потерь белорусов из-за обесценения денежных вкладов советского периода.
Посмотреть, про какие документы идет речь:
На 1 января 1992 года сбережения граждан, хранившиеся в банке,
Раньше бывшие вкладчики Сберегательного банка СССР
Напомним, в 2019 году у Александра Лукашенко
— Посмотрите в правительстве: с учетом деноминаций и последних событий какая это сумма? Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, нужно знать, какая это сумма. Я обещаю, что в ближайшее время мы найдем ее — посчитать несложно будет, и я отвечу на этот вопрос. Если он потянет на уровень послания, то ответим на него во время послания президента народу и парламенту, — заявлял Александр Лукашенко.
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У Минфина накануне Всебелорусского народного собрания кто-то поинтересовался компенсацией «сгоревших» советских вкладов, а также по договорам долгосрочного...
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