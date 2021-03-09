У чиновников спросили про компенсацию советских вкладов и страховок. Что они ответили

Источник материала: Tut.by

У Минфина накануне Всебелорусского народного собрания кто-то поинтересовался компенсацией «сгоревших» советских вкладов, а также по договорам долгосрочного страхования. Ведомство разместило пояснения по этим вопросам на своем сайте. К примеру, касательно возмещения страховок в ведомстве заявили, что выплаты «не представляются возможными ввиду отсутствия номинала денежной единицы» из-за прошедших с тех пор деноминаций. Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко поручил правительству рассчитать сумму вкладов, потерянных после развала СССР белорусами. Результаты расчета, по всей видимости, не озвучивали общественности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

О компенсации страховок

«Выплаты страховых сумм по договорам долгосрочного страхования не представляются возможными ввиду отсутствия номинала денежной единицы», — сообщают в Минфине. В ведомстве ссылаются на то, что «страховые суммы по договорам страхования, принимая во внимание деноминации, проведенные в 1994 году, 2000 году и 2016 году, уменьшены соответственно в 10, 1000 и 10 000 раз».

В Минфине также уточняют, что в бюджете на 2021 год не предусмотрена выплата компенсаций страховых взносов по договорам долгосрочного страхования.

В ведомстве рассказали, что было сделано для «частичного покрытия потерь граждан от обесценения накоплений по долгосрочным договорам страхования». Это постановление Верховного Совета от 5 февраля 1993 г. № 2183-XII «Об индексации вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка Республики Беларусь и компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования», а также постановление Кабинета министров от 10 апреля 1995 г. № 195 «О компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования».

«Этим постановлением «Белгосстраху» (речь про постановление № 195. — Прим. ред.) на цели компенсации выделено за счет средств республиканского бюджета 2 миллиарда рублей, что в определенной степени помогло покрыть материальные потери страхователей, — уточняют в ведомстве. — В соответствии с вышеназванным постановлением Кабинета министров «Белгосстрахом» произведено зачисление сумм компенсаций на лицевые счета страхователей, но из-за их незначительного размера (в среднем около 500 рублей на один договор страхования), высоких темпов инфляции они страхователями не были востребованы.

В Минфине отмечают, что «меры, ранее принятые по восстановлению денежных средств по долгосрочным договорам страхования, осуществлялись в пределах финансовых возможностей государства».

В 2003 году на сайте «Белгосстраха» сообщалось , что «в настоящее время по договорам долгосрочного страхования органами государственного управления республики прорабатывается вопрос о возможности компенсации уплаченных страховых взносов по данным договорам».

Ранее эксперты называли вопросы компенсаций по договорам страхования, заключенным до 1992 года, одним из сдерживающих факторов развития рынка страхования в Беларуси. «Еще с советских времен страхование не рассматривается населением как способ уменьшения возникающих рисков. Советская модель страхования подразумевала наличие определенных видов обязательного страхования. Иные риски оставались непокрытыми и возмещались за счет государства, — отмечали в Исследовательском центре ИПМ. — После становления Беларуси как независимого государства спрос на страховые услуги сдерживался отсутствием компенсации по договорам долгосрочного страхования, предоставленным еще «Госстрахом».

Про советские вклады

Что касается компенсации денежных вкладов советского периода, в ведомстве были более лаконичны и заявили , что «начисление компенсаций производилось в зависимости от суммы и сроков нахождения денежных средств на счетах, а также с учетом индекса потребительских цен».

В Минфине перечислили, какими документами с 1992 года регулировалось возмещение потерь белорусов из-за обесценения денежных вкладов советского периода.

Посмотреть, про какие документы идет речь: 1992 год : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.1992 № 187 «Об индексации сбережений населения»;

: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.1992 № 187 «Об индексации сбережений населения»; 1993 год : постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2183-XII «Об индексации вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка Республики Беларусь и компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования»;

: постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2183-XII «Об индексации вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка Республики Беларусь и компенсации накоплений граждан по долгосрочным договорам страхования»; 1994 год : постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 21.12.1994 № 258 «О компенсации вкладов населения в Сберегательном банке»;

: постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 21.12.1994 № 258 «О компенсации вкладов населения в Сберегательном банке»; 1996 год : Указ Президента Республики Беларусь от 08.05.1996 № 168 «О компенсации вкладов населения» (осуществлена компенсация вкладов гражданам — ветеранам войны, перечисленным в статье 2 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1594-XII «О ветеранах»);

: Указ Президента Республики Беларусь от 08.05.1996 № 168 «О компенсации вкладов населения» (осуществлена компенсация вкладов гражданам — ветеранам войны, перечисленным в статье 2 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1594-XII «О ветеранах»); 1998 год: Указ Президента Республики Беларусь от 21.04.1998 № 229 «О компенсации обесценения вкладов и облигаций целевого беспроцентного займа 1990 года на приобретение товаров длительного пользования (ценных бумаг)» (компенсации в соответствии с данным Указом Президента Республики Беларусь выплачивались до 31 декабря 2007 года).

На 1 января 1992 года сбережения граждан, хранившиеся в банке, составляли 22 миллиарда советских рублей. Последний указ о компенсации советских сбережений вышел в 1996 году.

Раньше бывшие вкладчики Сберегательного банка СССР просили , чтобы государство рассчиталось с ними если не деньгами, то произведенными в Беларуси товарами.

Напомним, в 2019 году у Александра Лукашенко спрашивали про судьбу советских вкладов. Тогда он поручил правительству рассчитать сумму вкладов, потерянных после развала СССР белорусами.

— Посмотрите в правительстве: с учетом деноминаций и последних событий какая это сумма? Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, нужно знать, какая это сумма. Я обещаю, что в ближайшее время мы найдем ее — посчитать несложно будет, и я отвечу на этот вопрос. Если он потянет на уровень послания, то ответим на него во время послания президента народу и парламенту, — заявлял Александр Лукашенко.