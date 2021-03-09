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И госы, и частники. Кредиторы ополчились на «Домашний» за долги на сотни тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Недавно мы писали о трудностях у торговой сети «Домашний»: магазины закрываются, на полках стало меньше товаров, поставщики не получают расчеты за поставленную продукцию. А недавно стало известно, что сеть
Среди кредиторов торговой сети «Домашний» такие крупные частные и государственные компании, как «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский завод игристых вин», «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», «Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Гомельский жировой комбинат».
По данным ресурса kartoteka.by, сумма приказных производств в отношении сети «Домашний» с декабря 2020 года составляет более 3,5 миллиона рублей, с декабря 2020 года было подано более 250 заявлений о возбуждении приказного производства, возбуждено 3 исполнительных производства на сумму 6,2 тысячи рублей. Компании-поставщики своих денег не получают.
Кредиторы: товар «Домашний» не оплачивает с декабря, предложения по решению вопроса не принимает
Организовали пресс-конференцию представители БАТ — «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани». Задолженность «Домашнего» перед этой компанией составила несколько сотен тысяч рублей, платежи перестали поступать с конца декабря. .
— Позволили себе такой формат заострения этой ситуации, потому что во многом исчерпали себя средства взыскания дебиторской задолженности. Кроме того, мы считаем необходимым подсветить те пробелы, которые имеются в настоящее время, которыми пользуется и торговая сеть «Домашний» для того, чтобы не возмещать задолженность, — сказал замдиректора БАТ по юридическим и регуляторным вопросам Сергей Красовский.
Все кредиторы на пресс-конференции заявляли, что с 2016 года они сотрудничали с сетью «Домашний» и никаких проблем не возникало до декабря-2020.
По их словам, все это время они пытаются общаться с бизнесменом Иваном Березовским, который представляет интересы сети, и предлагают решения для выхода из трудного положения. Например, БАТ готова рассмотреть частичное погашение задолженности, перенос платежей, удлинение отсрочки, предлагала забрать свою продукцию в счет уплаты долга. На эти предложения «Домашний» ответил отказом.
— Причины неуплат поставщикам озвучены не были. Было озвучено, что со стороны сети сейчас ведется работа по поводу привлечения дополнительного инвестора, в результате прихода которого ситуация исправится, — рассказал Павел Довгаль, замдиректора БАТ по работе с ключевыми клиентами.
В сети «Домашний» кредиторам заявляли, что ситуация разрешится к концу января, потом сроки перенесли на середину февраля. Последние две недели Березовский не отвечает на звонки кредиторов. На пресс-конференцию представителей «Домашнего» также приглашали. В электронном письме коммерческий директор сети Оксана Тромза ответила: «Представители сети «Домашний» принимать участие в пресс-конференции не планируют».
Кредиторы обращают внимание, что, несмотря на неуплаты, магазины продолжают работать, идет торговля, а значит, была возможность погашать задолженность.
Также некоторые из поставщиков предоставляли компании не только товар, но и оборудование для его хранения — паллеты, стойки и прочее. Сейчас поставщикам не дают его забрать.
— Приезжаем в точки, они становятся грудью: «Нет, мы не отдадим, приказа не было», — говорит Красовский.
«От поручительства отказывались, в декабре просили отгрузить товара в четыре раза больше, чем обычно»
Высказалась о ситуации и «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», сумма долга «Домашнего» перед ними — более миллиона рублей. Компания сотрудничала с ритейлером через 12 юрлиц.
Анастасия Ведолева, заместитель начальника управления продаж по ключевой рознице «Торговой компании «Минск Кристалл Трейд», рассказала, что в декабре сеть «Домашний» инициировала заключение договора, который предполагал поставку на РЦ — распределительный центр сети «Домашний» (то есть на склад ритейлера, а не точечно по магазинам) через юрлицо ООО «Дилерторг». Такие же предложения поступали и другим юрлицам.
— Сеть «Домашний» прислала заказ, который превышал их ежемесячный оборот в четыре раза. Мы эту отгрузку не осуществили. Отгрузили только их месячный оборот. С этого момента отгрузки оплаты полностью остановились. При этом товар в сети был, оборот сеть получала.
По словам Юрия Машегирова, заместителя директора по коммерческим вопросам «Минск Кристалл Трейд», никаких предложений о погашении задолженности от Березовского не поступает.
— Просто обещания, что будут инвесторы. Непонятно какие. Это миф. Мы, в свою очередь, как торговая компания, деньги оплачиваем в срок, акциз поступает.
По словам Машегирова, в своей работе они применяют также договор поручительства, когда-либо банки, либо коммерческие организации выступают поручителями за клиента. В такой схеме, как говорят в «Минск Кристалл Трейд», Березовский отказывался участвовать.
Перед «Витьбой» у «Домашнего» тоже приличный долг — 122 тысячи рублей. Исполнительных документов у компании тоже пока нет. Предприятие надеется вернуть деньги через АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств ), так как магазины сети работают, торговля идет.
Какие нюансы в законах растягивают процесс погашения долга
У кредиторов были попытки вернуть задолженность через приказное производство. Плюс приказного производства в отличие от искового в том, что в упрощенном порядке взыскивается бесспорная задолженность в более короткие сроки — 20 рабочих дней. Исковое производство занимает два месяца.
Кредиторы пояснили, что в законе есть проволочки, из-за которых сеть затягивает процесс возврата денег.
— Я очень аккуратно подбираю выражения, но давайте использовать слова «затягивание» либо «срыв» погашения просроченной дебиторской задолженности, — сказал Красовский и объяснил нюансы.
По словам кредиторов, эта реорганизация также приводит к срыву погашения долга. Так как поставщики не знают, за какими юрлицами реорганизованной «Гаммы Ритейл» теперь закреплены долги.
Кроме этого, БАТ узнала о составе учредителей всех тех юрлиц, которые входят в сеть «Домашний». Выяснилось, что собственником некоторых с 2019 года является офшор на Кипре «АЛАКИН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» (ALAKIN ENTERPRISES LTD).
— Является ли для нас это маячком? Да, является, — говорит Красовский.
«Дайте правовую оценку этому действию»
По словам кредиторов, ранее они встречали нечто похожее в ситуации с сетью «Родная сторона», а также с магазинами сети «Златка». Спустя несколько лет «Родная сторона» кредиторам вернула суммы, но с учетом девальвации это были уже не те деньги.
После конфликта с «Домашним» БАТ обращалась в ДФР, развить это дело не смогли, так как у кредитора не было исполнительного документа. Чтобы его получить, нужно еще пройти суд.
На встрече выступил Андрей Рощупкин, первый заместитель генерального директора
— Меня удивляет 10 субъектов и синхронность прекращения расчетов. Возраст просроченной задолженности по всем 10 субъектам — это 108−115 дней. Я понимаю, что расследования такого рода дел тяжелы. Но мы же говорим, что мы ИТ-страна, можно посмотреть, куда деньги выводились. С большой долей вероятности, даже если мы получим в рамках приказного производства соответствующие документы, то вряд ли мы сможем что-то взыскать.
Представитель БАТ Сергей Красовский сказал, что эту встречу кредиторы собрали, чтобы обратить внимание госорганов на существующую проблему.
— Мы видим необходимость эскалировать наверх этот вопрос, в том числе путем медиа, и доводить его до сведения уполномоченных государственных органов. <…> Уважаемая прокуратура, уважаемый ДФР, дайте правовую оценку этому действию. У вас есть право на обжалование. Если туда обратимся мы как третьи лица, суд это дело примет в одном случае из трех. Может быть, из каждого юрлица «Домашний» выделил еще по 16 юрлиц с размазанными активами, разделительными балансами и они растут в геометрической прогрессии.
Сейчас кредиторам остается ждать решения вопросов в суде.
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Недавно мы писали о трудностях у торговой сети «Домашний»: магазины закрываются, на полках стало меньше товаров, поставщики товаров не получают расчеты за...
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