И госы, и частники. Кредиторы ополчились на «Домашний» за долги на сотни тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о трудностях у торговой сети «Домашний»: магазины закрываются, на полках стало меньше товаров, поставщики не получают расчеты за поставленную продукцию. А недавно стало известно, что сеть планирует реорганизовать одно из своих юрлиц и выделить из него 16 компаний. По этому поводу кредиторы ритейлера собрали пресс-конференцию и рассказали о положении дел сейчас.





Среди кредиторов торговой сети «Домашний» такие крупные частные и государственные компании, как «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский завод игристых вин», «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», «Кондитерская фабрика «Витьба», ОАО «Гомельский жировой комбинат».

По данным ресурса kartoteka.by, сумма приказных производств в отношении сети «Домашний» с декабря 2020 года составляет более 3,5 миллиона рублей, с декабря 2020 года было подано более 250 заявлений о возбуждении приказного производства, возбуждено 3 исполнительных производства на сумму 6,2 тысячи рублей. Компании-поставщики своих денег не получают.

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Организовали пресс-конференцию представители БАТ — «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани». Задолженность «Домашнего» перед этой компанией составила несколько сотен тысяч рублей, платежи перестали поступать с конца декабря. .

— Позволили себе такой формат заострения этой ситуации, потому что во многом исчерпали себя средства взыскания дебиторской задолженности. Кроме того, мы считаем необходимым подсветить те пробелы, которые имеются в настоящее время, которыми пользуется и торговая сеть «Домашний» для того, чтобы не возмещать задолженность, — сказал замдиректора БАТ по юридическим и регуляторным вопросам Сергей Красовский.



Представители БАТ Сергей Красовский и Павел Довгаль

Все кредиторы на пресс-конференции заявляли, что с 2016 года они сотрудничали с сетью «Домашний» и никаких проблем не возникало до декабря-2020.

По их словам, все это время они пытаются общаться с бизнесменом Иваном Березовским, который представляет интересы сети, и предлагают решения для выхода из трудного положения. Например, БАТ готова рассмотреть частичное погашение задолженности, перенос платежей, удлинение отсрочки, предлагала забрать свою продукцию в счет уплаты долга. На эти предложения «Домашний» ответил отказом.

— Причины неуплат поставщикам озвучены не были. Было озвучено, что со стороны сети сейчас ведется работа по поводу привлечения дополнительного инвестора, в результате прихода которого ситуация исправится, — рассказал Павел Довгаль, замдиректора БАТ по работе с ключевыми клиентами.

В сети «Домашний» кредиторам заявляли, что ситуация разрешится к концу января, потом сроки перенесли на середину февраля. Последние две недели Березовский не отвечает на звонки кредиторов. На пресс-конференцию представителей «Домашнего» также приглашали. В электронном письме коммерческий директор сети Оксана Тромза ответила: «Представители сети «Домашний» принимать участие в пресс-конференции не планируют».

Кредиторы обращают внимание, что, несмотря на неуплаты, магазины продолжают работать, идет торговля, а значит, была возможность погашать задолженность.

Также некоторые из поставщиков предоставляли компании не только товар, но и оборудование для его хранения — паллеты, стойки и прочее. Сейчас поставщикам не дают его забрать.

— Приезжаем в точки, они становятся грудью: «Нет, мы не отдадим, приказа не было», — говорит Красовский.

«От поручительства отказывались, в декабре просили отгрузить товара в четыре раза больше, чем обычно»



Справа два представителя «Минск Кристалл Трейд» Анастасия Ведолева и Юрий Машегиров

Высказалась о ситуации и «Торговая компания «Минск Кристалл Трейд», сумма долга «Домашнего» перед ними — более миллиона рублей. Компания сотрудничала с ритейлером через 12 юрлиц.

Анастасия Ведолева, заместитель начальника управления продаж по ключевой рознице «Торговой компании «Минск Кристалл Трейд», рассказала, что в декабре сеть «Домашний» инициировала заключение договора, который предполагал поставку на РЦ — распределительный центр сети «Домашний» (то есть на склад ритейлера, а не точечно по магазинам) через юрлицо ООО «Дилерторг». Такие же предложения поступали и другим юрлицам.

— Сеть «Домашний» прислала заказ, который превышал их ежемесячный оборот в четыре раза. Мы эту отгрузку не осуществили. Отгрузили только их месячный оборот. С этого момента отгрузки оплаты полностью остановились. При этом товар в сети был, оборот сеть получала.

По словам Юрия Машегирова, заместителя директора по коммерческим вопросам «Минск Кристалл Трейд», никаких предложений о погашении задолженности от Березовского не поступает.

— Просто обещания, что будут инвесторы. Непонятно какие. Это миф. Мы, в свою очередь, как торговая компания, деньги оплачиваем в срок, акциз поступает.

По словам Машегирова, в своей работе они применяют также договор поручительства, когда-либо банки, либо коммерческие организации выступают поручителями за клиента. В такой схеме, как говорят в «Минск Кристалл Трейд», Березовский отказывался участвовать.

Перед «Витьбой» у «Домашнего» тоже приличный долг — 122 тысячи рублей. Исполнительных документов у компании тоже пока нет. Предприятие надеется вернуть деньги через АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств ), так как магазины сети работают, торговля идет.

Какие нюансы в законах растягивают процесс погашения долга





У кредиторов были попытки вернуть задолженность через приказное производство. Плюс приказного производства в отличие от искового в том, что в упрощенном порядке взыскивается бесспорная задолженность в более короткие сроки — 20 рабочих дней. Исковое производство занимает два месяца.

Кредиторы пояснили, что в законе есть проволочки, из-за которых сеть затягивает процесс возврата денег.

— Я очень аккуратно подбираю выражения, но давайте использовать слова «затягивание» либо «срыв» погашения просроченной дебиторской задолженности, — сказал Красовский и объяснил нюансы.

Согласно статье 223 ХПК , в течение семи дней должник может отозвать производство, если не согласен с требованиями взыскателя. Для этого ему нужно приложить документы, которые обоснуют несогласие должника. Кредиторы говорят, что все юрлица «Домашнего» тянули до седьмого дня, и в итоге аутсорсинговая компания предоставляла недостоверные отзывы, «якобы они погасили имеющуюся задолженность, ссылаясь на платежки, которыми погашался долг по совершенно другим накладным, по совершенно другим поставкам».

, в течение семи дней должник может отозвать производство, если не согласен с требованиями взыскателя. Для этого ему нужно приложить документы, которые обоснуют несогласие должника. Кредиторы говорят, что все юрлица «Домашнего» тянули до седьмого дня, и в итоге аутсорсинговая компания предоставляла недостоверные отзывы, «якобы они погасили имеющуюся задолженность, ссылаясь на платежки, которыми погашался долг по совершенно другим накладным, по совершенно другим поставкам». Также проблемы были на первоначальном этапе при получении должником письменных претензий. Получение претензий является необходимым условием для обращения в Хозяйственный суд для возбуждения приказного производства. А у «Домашнего» их 10. По словам кредиторов, не все компании на эти претензии отвечали. Даже когда кредиторы приезжали в офис ритейлера, чтобы подписать претензию, в ответ слышали отговорки и отказы вроде «нет печати».

Акты сверки взаимных расчетов «Домашний» отказывался подписывать на протяжении полутора месяцев.

Еще одна проблема — реорганизация «Гамма Ритейл», одного из юрлиц сети. Из него хотят выделить 16 компаний. За «Гамма Ритейл» сейчас числится 18 действующих магазинов, 8 было закрыто в 2021 году. По закону должник должен за месяц уведомить кредиторов о реорганизации. Из присутствующих на пресс-конференции об этом никого не уведомляли.

По словам кредиторов, эта реорганизация также приводит к срыву погашения долга. Так как поставщики не знают, за какими юрлицами реорганизованной «Гаммы Ритейл» теперь закреплены долги.

Кроме этого, БАТ узнала о составе учредителей всех тех юрлиц, которые входят в сеть «Домашний». Выяснилось, что собственником некоторых с 2019 года является офшор на Кипре «АЛАКИН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» (ALAKIN ENTERPRISES LTD).

— Является ли для нас это маячком? Да, является, — говорит Красовский.

«Дайте правовую оценку этому действию»



Представитель «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин

По словам кредиторов, ранее они встречали нечто похожее в ситуации с сетью «Родная сторона», а также с магазинами сети «Златка». Спустя несколько лет «Родная сторона» кредиторам вернула суммы, но с учетом девальвации это были уже не те деньги.

После конфликта с «Домашним» БАТ обращалась в ДФР, развить это дело не смогли, так как у кредитора не было исполнительного документа. Чтобы его получить, нужно еще пройти суд.

На встрече выступил Андрей Рощупкин, первый заместитель генерального директора

«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». «Домашний» задолжал этой компании более 400 тысяч рублей. По словам Рощупкина, главная проблема заключается в том, что в стране нет регулятора таких конфликтов.

— Меня удивляет 10 субъектов и синхронность прекращения расчетов. Возраст просроченной задолженности по всем 10 субъектам — это 108−115 дней. Я понимаю, что расследования такого рода дел тяжелы. Но мы же говорим, что мы ИТ-страна, можно посмотреть, куда деньги выводились. С большой долей вероятности, даже если мы получим в рамках приказного производства соответствующие документы, то вряд ли мы сможем что-то взыскать.

Представитель БАТ Сергей Красовский сказал, что эту встречу кредиторы собрали, чтобы обратить внимание госорганов на существующую проблему.

— Мы видим необходимость эскалировать наверх этот вопрос, в том числе путем медиа, и доводить его до сведения уполномоченных государственных органов. <…> Уважаемая прокуратура, уважаемый ДФР, дайте правовую оценку этому действию. У вас есть право на обжалование. Если туда обратимся мы как третьи лица, суд это дело примет в одном случае из трех. Может быть, из каждого юрлица «Домашний» выделил еще по 16 юрлиц с размазанными активами, разделительными балансами и они растут в геометрической прогрессии.

Сейчас кредиторам остается ждать решения вопросов в суде.