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Украинский рынок для белорусского дизтоплива останется приоритетным и после возврата «трубы» в госсобственность
Источник материала: UDF
Высший антикоррупционный суд Украины в конце февраля 2021 года наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», по которому ранее было принято решение о возврате его в собственность Украины. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), такое решение суд принял накануне на основании доказательств, собранных правоохранительными органами страны.
СБУ и Национальное антикоррупционное бюро сейчас проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль госпредприятия «Укртранснафта» для принятия мер по его сохранению. Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн гривен (около USD7,15 млн).
В Национальной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что детективы ведомства с 2017 года ведут расследование фактов обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» «субъектам хозяйствования Российской Федерации» и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектам хозяйствования.
Участок нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию, эксплуатирует ООО «ПрикарпатЗападтранс». Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.
Работу этого нефтепродуктопровода связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, лоббистом российских интересов, поскольку магистраль транспортирует ресурсы преимущественно российской госкомпании «Роснефть».
Судебные тяжбы вокруг «трубы» в Украине пока не завершены
Активная работа нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» началась после завершения в Украине судебных разбирательств, в результате которых он был признан собственностью «Транснефти». Весной 2016 года компания International Trading Partners AG приобрела магистраль у «Транснефти». В апреле 2019 года 51% в уставном капитале ООО «ПрикарпатЗападтранс» были проданы компании «Нефтебитумный завод», конечным бенефициаром которого является белорусский бизнесмен Николай Воробей.
Согласно реестрам министерства юстиции Украины, сейчас собственниками «Прикарпатзападтранса» являются белорусский «Нефтебитумный завод» – 51% акций компании, швейцарская International Trading Partners – 48% акций, а также гражданин Швейцарии Анатолий Шефер – 1%.
В 2019 году выручка «Прикарпатзападтранса» составила 253,9 млн гривен, в 2018 году – 319,5 млн гривен, в 2017 году – 262 млн гривен.
Дальнейшую судьбу этого объекта, по всей видимости, будут решать суды по итогам расследования, которое ведут правоохранительные органы Украины.
Альтернативный вид транспорта для белорусского дизтоплива не успел полноценно заработать
В сентябре 2019 года ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) и оператор нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» провели тестовую прокачку первой партии дизельного топлива из Мозыря в Новоград-Волынский (Украина).
Заместитель генерального директора БНК Сергей Гриб на конференции в Минске в сентябре 2019 года отмечал, что возможности «ПрикарпатЗападтранс» позволяют БНК поставлять в Украину до 300 тыс тонн дизтоплива в месяц. «Я (этот нефтепродуктопровод – ред.) вижу как один из дополнительных или альтернативных видов транспорта для поставок нефтепродуктов в Украину», – отметил Гриб, добавив, что БНК ранее поставляла нефтепродукты в Украину по реке, автотранспортом и по железной дороге.
В то же время в Беларуси в 2020 году приступил к работе новый нефтяной трейдер – ЗАО «Новая нефтяная компания»(ННК). Эта компания была официально зарегистрирована в Беларуси в марта 2020 года. По данным СМИ, контрольный пакет ННК (75%) принадлежит структурам известного белорусского бизнесмена Николая Воробья. Миноритарными акционерами являются Белорусская железная дорога и Банк развития, которым принадлежит около 25% акций.
Эксперты не исключают, что приобретение в 2029 году Воробьем доли в нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс» в Украине было обусловлено прежде всего его планами получить в перспективе доступ к экспорту дизтоплива как наиболее маржинального вида топлива на украинском рынке по наиболее выгодной логистической схеме.Однако теперь поставки дизтоплива по этой трубе будут приостановлены.
Украина не зависит от «трубного» дизтоплива
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал Facebook, что дальнейшая работа нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», также как и его остановка, не скажется на украинском рынке дизельного топлива.
«За последние полтора года произошла диверсификация (рынка – ред.), сегодня зависимости от работы нефтепродуктопровода нет. Поэтому будет ли он работать, не будет – не является критическим для Украины», – отметил он.
Герус отметил, что «ПрикарпатЗападтранс» начал работать в 2016 году и на пике своей работы покрывал 40% украинского потребления дизеля (весна-лето 2019 года). Но с августа 2019 года на поставки по «трубе», а также на поставки сжиженного газа из РФ было введено специальную пошлину в размере 3,75% от таможенной стоимости товара (около USD25 за тонну) в ответ на введение ограничительных мер со стороны РФ. С 1 августа поставки российского дизтоплива по этой «трубе» приостановлены, но затем возобновились. С 1 октября пошлина повысилась до 4%.
Это привело к падению прокачки дизтоплива по нефтепродуктопроводу: если летом 2019 года поставки доходили до 200 тыс. тонн в месяц, то в 2020 году существенно снизились и в среднем составляли около 40 тыс. тонн в месяц. В итоге если в 2018 году импорт через «ПрикарпатЗападтранс» составил 1,98 млн тонн (30,5%), то в 2019 году – 1,23 млн тонн (17,76%), а в 2020 году – 635 тыс. тонн (8,57%).
Зато заметно увеличились поставки российского дизтоплива как через терминал в Гомеле, так и с других направлений.
При этом спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ принесли в госбюджет Украины в 2020 году около 600 млн гривен.
По мнению экспертов Консалтинговой группы «А-95», возвращение нефтепродуктопровода под контроль государства приведет к остановке поставок по «трубе», но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо.
«Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. тонн трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Белорусское дизтопливо в Украину поставляет БНК
Белорусам не удалось стать лидерами по поставкам дизтоплива на самом завидном экспортном направлении – украинском рынке, несмотря на принятые Киевом ограничительные меры в отношении его поставок из РФ и возможностью транспортировки белорусского дизтоплива по трубе.
По данным Консалтинговой группы А-95» (Украина), доля белорусского дизтоплива на украинском рынке в 2020 году снизилась на 5,4 п.п. в сравнении с 2019 годом до 30%. Крупнейшим поставщиков дизтоплива в Украину остается РФ. В 2020 году российские компании увеличили поставки дизтоплива в Украину на 4,8% до 2,616 млн тонн. Их доля на российском рынке составила 35,4%.
ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, основной спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) около 90% белорусских нефтепродуктов поставляет в Украину по долгосрочным контрактам. БНК, ориентируясь на достижение максимальных результатов на самом выгодном экспортном направлении, реализует светлые нефтепродукты на украинском рынке путем заключения терм-контрактов – то есть пакетных предложений. Это означает, что в «нагрузку» к дизтопливу украинским компаниям предлагают также купить и белорусский бензин. Ранее предложенная пропорция составляла 60% (дизтопливо) и 40% (бензин).
В 2020 году БНК снизила поставки дизельного топлива в Украину на 10,2% к уровню 2019 года до 2,22 млн тонн. При этом импортные поставки дизельного топлива в Украину в минувшем году выросли на 1,4% в сравнении с 2019 годом до 6,265 млн тонн. Доля украинских НПЗ в балансе рынка выросла на 3,7 п.п. до до 15,3%, импорта – уменьшилась также на 3,7 п.п. до 84,7%.
В 2021 году БНК планирует увеличить поставки дизтоплива в Украину по долгосрочным контрактам на 8,5% в сравнении с 2020 годом до 2,1 млн. тонн. «Компания реализовала по долгосрочным контрактам все дизельное топливо, увеличив и объемы, и цену», – отметил гендиректор «БНК-Украина» Евгений Поспелов на международной конференцияPetroleum Ukraine в Киеве 15-17 декабря, сообщает портал encorr.
Ежемесячные объемы поставок дизельного топлива в Украину в 2021 году БНК увеличит до 200 тыс. тонн – то есть до 2,1 млн тонн в целом за год.
При этом условия поставок белорусских нефтепродуктов в Украину в 2021 году учитывают рост цен на нефть для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в РФ. БНК удалось повысить цены на терм-контракты для всех категорий покупателей. В частности, крупнейшие контрагенты – ОККО, UPG, WOG, «Нафтогаз Ойл Трейдинг» – подписали с БНК годовой терм на дизтопливо по формуле с премией USD20 за 1 т. на условиях FCA Мозырь (+USD1-2 к уровню премии в 2019 года).
И уже в январе 2021 года БНК увеличила поставки дизельного топлива в Украину в 2,2 раза к уровню января 2020 года до 193 тыс. тонн. Такой сильный скачок объясняется низким показателем импорта дизтоплива из Беларуси в январе 2020 года по причине снижения поставок сырья на белорусские НПЗ в первом квартале. При этом импорт дизельного топлива в Украину в январе 2021 года увеличился на 23,5%, по сравнению с январем 2020 года до 366,4 тыс. тонн.
Поставки дизельного топлива из России в январе текущего года снизились на 14,5% в сравнении с январем 2020 года до 121,8 тыс. тонн, из которых 46,9 тыс. тонн (-37,3% к январю-2020 г.) было поставлено через терминал в Гомеле, 48,2 тыс. тонн (+31,2%) – железной дорогой и 26,6 тыс .тонн (-13,5%) – по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».
Альтернатива для поставок российского дизтоплива в Украину – через Беларусь
Если Киев национализирует украинский участок нефтепродуктопровода, то «Транснефть» не намерена осуществлять прокачку нефтепродуктов через Украину в направлении Венгрии, заявил президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью корпоративному журналу.
При этом импортеры считают, что одним из альтернативных маршрутов станет увеличение поставок дизтоплива из России через территорию Беларуси.
Между тем, основной объем дизтоплива производства «Роснефти» в 2020 году поступал в Украину комбинированным способом через Беларусь: по продуктопроводу Самара -Западное направление до наливного пункта Гомель, а далее – по железной дороге. Объемы ввоза топлива по этому маршруту в 2020 году выросли на 248 тыс. тонн до 1,11 млн тонн.
В частности, в компании «Анвитрейд», крупнейшем ресурсодержателе «трубопроводных» объемов дизтоплива, также заявили, что не видят повода для беспокойства в связи с возвратом в госсобственность нефтепродуктопровода в Украине. «Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Если «ПрикарпатЗападтранс» по каким-либо причинам не сможет обеспечить наши разнарядки, мы выгрузим топливо клиентам с Гомеля», – заявили порталу enkorr в «Анвитрейде».
По прогнозам экспертов, в марте 2021 года минимум 20-30 тыс. тонн дизтоплива дополнительно поступит в Украину с белорусского терминала в Гомеле, где осуществляется перевалка российского дизтоплива с нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» на железнодорожный транспорт. Также с марта ожидается увеличение импорта российского дизтоплива по железной дороге через восточную границу. Большой запас мощности по приемке с моря остается у украинских портов – они задействованы менее чем на 30%. Также участники рынка рассчитывают на небольшое увеличение поставок из Беларуси.
«Самый большой потенциал имеют украинские НПЗ, которые загружены сырьем менее чем на 30%. Основная причина – диспропорция в акцизах на моторные топлива. Она стимулирует потребление дизтоплива и сжиженного газа, которые Украина вынуждена импортировать на 70-80%. Решение этой проблемы могло бы дать стимул увеличению нефтепереработки и как следствие – снижению импортозависимости по всем топливным позициям», – считает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
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Украинский рынок для белорусского дизтоплива останется приоритетным и после возврата «трубы» в госсобственность
Беларусь как альтернатива для поставок российского дизтоплива в Украину.
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