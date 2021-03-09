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Бывший журналист Russia Today шпионил за Навальным и за его соратниками в Германии

10.03.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист Даниэль Ланге, который сотрудничал с российским телеканалом RT, сказал, что ему давали задание следить за оппозиционером Алексеем Навальным в Германии.

Бывший журналист Russia Today шпионил за Навальным и за его соратниками в Германии

Ланге заявил в интервью Bild, что в августе 2020 года, когда Навальный проходил реабилитацию после отравления, подразделение пропагандистского телеканала RT поручало ему следить не только за оппозиционером, но и за его соратниками.

По словам журналиста, он был приглашен в секретный чат, где перед ним поставили задачу следить за клиникой Шарите, где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию «в аналитических целях».

Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT, мог на самом деле находиться Навальный.

Затем Ланге попросили проникнуть в клинику Шарите под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он «не секретный агент». В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако шесть попыток оказались неудачными.

Вскоре после этого ему поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение, однако и это сделать не удалось.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

 
 
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Журналист Даниэль Ланге, который сотрудничал с российским телеканалом RT, сказал, что ему давали задание следить за оппозиционером Алексеем Навальным в Германии.
 
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