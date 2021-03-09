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Минская милиция сообщила о задержании четырех несовершеннолетних, блокировавших покрышками железнодорожные пути

10.03.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О задержании четырех детей и подростков, блокировавших покрышками железнодорожные пути, сообщило ГУВД Мингорисполкома.

Минская милиция сообщила о задержании четырех несовершеннолетних, блокировавших покрышками железнодорожные пути

«7 марта сотрудникам Минского отдела внутренних дел на транспорте поступило сообщение от граждан о том, что неизвестные бросают на железнодорожные пути покрышки. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции увидели четверых подростков, которые в последующем были доставлены в районное управление внутренних дел. Ими оказались несовершеннолетние 10, 12, 14 и 16 лет», — отмечается в релизе.

Установлено, что это не первый эпизод противоправных действий несовершеннолетних: днем ранее школьники аналогичным способом заблокировали железнодорожное сообщение, остановив поезда. Свой поступок задержанные объяснили тем, что хотели таким образом поиграть, сообщает ГУВД.

В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних.

«Досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его организации зачастую приводит к росту преступности среди несовершеннолетних… Именно родители несут ответственность за интересный, а главное правильный досуг ребенка на протяжении его детства и юности», — считает милиция.

 
 
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О задержании четырех детей и подростков, блокировавших покрышками железнодорожные пути, сообщило ГУВД Мингорисполкома.
 
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