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Тихановская призвала Швейцарию поискать счета Лукашенко и его «кошельков»

10.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала власти Швейцарии расследовать возможность нахождения активов Лукашенко и его “кошельков” в стране, а также получить сведения о том, заблокированы ли такие счета швейцарскими банками.

Это одна из тем, которую Тихановская обсудила в Берне с президентом Федерального совета Швейцарии Андреасом Эби, главой отдела прав человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Симоном Гейссбюлером и парламентариями комитета иностранных дел Швейцарии.

Кроме того, властям Швейцарии было предложено начать расследование фактов отмывания денег беларусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии, и присоединиться к третьему пакету санкций ЕС, поддержать американские санкции, которые предусматривают ограничение на въезд, блокирование финансового имущества и счетов в банках;.

Тихановская также призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси.

На встречах Светлана Тихановская поблагодарила Швейцарию за солидарность с Беларусью, поддержку уже введенных санкций ЕС против режима Лукашенко; за помощь с отменой Чемпионата мира по хоккею в Минске, непризнание МОКом Виктора Лукашенко в качестве нового председателя НОК Беларуси, а Дмитрия Баскова – членом исполкома.

Она подчеркнула, что нужно вводить больше санкций против НОКа Беларуси из-за продолжающихся репрессий против спортсменов, а также продолжать расследование по Дмитрию Баскову.

Обсуждалась ситуация с политзаключенной Натальей Херше, гражданкой Швейцарии беларусского происхождения.

«Освобождение Натальи Херше должно быть приоритетом для Швейцарии. На сегодня в Беларуси 269 политзаключенных, и каждый из них, как и Наталья, должен быть на свободе, а не репрессирован за осуществление своих гражданских прав», – заявила Светлана Тихановская.

Она призвала Швейцарию поддержать всех репрессированных беларусов, независимые медиа и гражданское общество Беларуси, предложила упростить условия для релокации беларусского частного бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская призвала власти Швейцарии расследовать возможность нахождения активов Лукашенко и его “кошельков” в стране, а также получить сведения о...
 
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